Потужність офшорних вітряків у світі зросте на 19 ГВт у 2025 році - Rystad

Обсяг нових потужностей у сфері офшорної вітроенегетики, введених в експлуатацію у світі, збільшиться більш ніж удвічі в поточному році та становитиме 19 ГВт, а інвестиції в секторі сягнуть $80 млрд, вважають аналітики Rystad Energy.

У 2024 році приріст потужностей нових вітряних електростанцій становив 8 ГВт, знизившись на 2 ГВт порівняно з попереднім роком, до того ж на Китай припало 65% цього показника.

Тим часом минулого року у світі (без урахування Китаю) було виставлено на лізингові аукціони рекордні 55 ГВт потужностей офшорних вітряних електростанцій. У 2025 році, як очікується, цей показник знизиться до 30-40 ГВт.

"Глобальний сектор офшорної вітрогенерації готується до чудового року, хоча деякі сигнали можуть негативно позначитися на перспективах зростання. Федеральна політика в США тягне за собою значні світові наслідки, що сповільнює розвиток офшорного вітрогенеруючого сектору", - сказала старший аналітик Rystad Energy Петра Мануел.