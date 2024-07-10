Столтенберг: Україна буде членом НАТО, але говорити про те, коли це станеться, ще зарано

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг підтверджує, що Україна буде членом альянсу, але на сьогодні ще рано говорити про те, коли це станеться.

"Щоб запросити нового союзника, нам потрібен консенсус. І всі союзники згодні з тим, що Україна стане членом, але поки що зарано говорити, коли саме це станеться", - сказав Столтенберг у середу у Вашингтоні перед початком саміту альянсу.

Водночас генсек альянсу зазначив, що союзники "разом із Україною рухаються все ближче і ближче до членства України в НАТО". "І ми робимо це за допомогою конкретних дій, тому що членство України, звісно, частково залежить від мови, формулювань, які ми узгодимо пізніше сьогодні в декларації НАТО про членство України. Але це також багато в чому стосується конкретних дій, які ми робимо, щоб наблизити Україну до членства", - деталізував він.

У зв'язку з цим Столтенберг нагадав, що альянс створює для України "командування НАТО чисельністю 7 тис. осіб, яке базується в Німеччині, а також у східній частині альянсу, щоб полегшити навчання і допомогу в забезпеченні безпеки України". "Це дасть сильнішу рамкову основу НАТО для того, що ми робимо, а також допомагає наблизити Україну до нашого членства", - додав генсек.