Щоб Україна стала сильною, сильним має стати Захід - Яценюк у Вашингтоні

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Не Україна повинна розмовляти з Росією, а сильний Захід разом з Україною повинен примусити РФ до відступу, заявив голова Київського Безпекового Форуму Арсеній Яценюк на Громадському форумі НАТО в рамках ювілейного саміту альянсу у Вашингтоні.

Він нагадав, що менше року тому Київський Безпековий Форум разом з Атлантичною Радою закликав альянс офіційно запросити Україну до переговорів про вступ.

"Таке рішення не має альтернативи, і саме цю ідею наполегливо просувають десятки, якщо не сотні провідних світових - американських, європейських, українських - політиків і дипломатів. Ми знаємо, що ми маємо рацію. Це відбудеться рано чи пізно", - наголосив Яценюк.

Він також зазначив, що, коли держсекретар США Ентоні Блінкен каже, що Україна має бути в кращій переговорній позиції, можливо, є нерозуміння того, що Путін жодним чином не планує вести переговори з Україною.

"Не Україна повинна розмовляти з Росією. Сильний Захід разом з Україною має примусити Росію до відступу. Саме цьому має бути присвячений саміт НАТО", - додав Яценюк.