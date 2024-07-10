Події

15:25 10.07.2024

Щоб Україна стала сильною, сильним має стати Захід - Яценюк у Вашингтоні

1 хв читати
Щоб Україна стала сильною, сильним має стати Захід - Яценюк у Вашингтоні
Фото: https://www.facebook.com/yatsenyuk.arseniy

Не Україна повинна розмовляти з Росією, а сильний Захід разом з Україною повинен примусити РФ до відступу, заявив голова Київського Безпекового Форуму Арсеній Яценюк на Громадському форумі НАТО в рамках ювілейного саміту альянсу у Вашингтоні.

Він нагадав, що менше року тому Київський Безпековий Форум разом з Атлантичною Радою закликав альянс офіційно запросити Україну до переговорів про вступ.

"Таке рішення не має альтернативи, і саме цю ідею наполегливо просувають десятки, якщо не сотні провідних світових - американських, європейських, українських - політиків і дипломатів. Ми знаємо, що ми маємо рацію. Це відбудеться рано чи пізно", - наголосив Яценюк.

Він також зазначив, що, коли держсекретар США Ентоні Блінкен каже, що Україна має бути в кращій переговорній позиції, можливо, є нерозуміння того, що Путін жодним чином не планує вести переговори з Україною.

"Не Україна повинна розмовляти з Росією. Сильний Захід разом з Україною має примусити Росію до відступу. Саме цьому має бути присвячений саміт НАТО", - додав Яценюк.

Теги: #вашингтон #яценюк #нато #кбф #київський_безпековий_форум

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:28 10.07.2024
Зеленський на другий день роботи у Вашингтоні анонсував швидке рішення щодо F-16, нові безпекові угоди та близько десяти зустрічей із лідерами

Зеленський на другий день роботи у Вашингтоні анонсував швидке рішення щодо F-16, нові безпекові угоди та близько десяти зустрічей із лідерами

16:26 10.07.2024
Столтенберг: Україна буде членом НАТО, але говорити про те, коли це станеться, ще зарано

Столтенберг: Україна буде членом НАТО, але говорити про те, коли це станеться, ще зарано

15:55 10.07.2024
Столтенберг: Це буде історичний саміт, на якому ми ухвалимо важливі рішення щодо України

Столтенберг: Це буде історичний саміт, на якому ми ухвалимо важливі рішення щодо України

15:46 10.07.2024
Столтенберг: Переговори щодо заяви саміту союзників із НАТО щодо членства України в альянсі ще тривають

Столтенберг: Переговори щодо заяви саміту союзників із НАТО щодо членства України в альянсі ще тривають

11:30 10.07.2024
Зеленський: Сподіваємося, що політика США щодо підтримки України після виборів не зміниться

Зеленський: Сподіваємося, що політика США щодо підтримки України після виборів не зміниться

19:49 09.07.2024
Зеленський із дружиною прибули до Вашингтона

Зеленський із дружиною прибули до Вашингтона

10:44 09.07.2024
Обрання в Ірані нового президента не змінить відносини Вашингтона і Тегерана - Білий дім

Обрання в Ірані нового президента не змінить відносини Вашингтона і Тегерана - Білий дім

00:00 20.06.2024
Рішення країн Заходу останніх місяців демонструють значні зрушення в прагненні досягти миру в Україні - заступник голови місії посольства Франції

Рішення країн Заходу останніх місяців демонструють значні зрушення в прагненні досягти миру в Україні - заступник голови місії посольства Франції

23:51 19.06.2024
РФ можна запрошувати на переговори тільки після її поразки - французький експерт

РФ можна запрошувати на переговори тільки після її поразки - французький експерт

23:42 19.06.2024
Вибори у США не змінять підтримку України американським народом - експосол Тейлор

Вибори у США не змінять підтримку України американським народом - експосол Тейлор

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Блінкен: триває передача винищувачів F-16 із Данії, Нідерландів, винищувачі літатимуть у небі України цього літа

Зеленський на другий день роботи у Вашингтоні анонсував швидке рішення щодо F-16, нові безпекові угоди та близько десяти зустрічей із лідерами

Столтенберг: Україна буде членом НАТО, але говорити про те, коли це станеться, ще зарано

Столтенберг: Це буде історичний саміт, на якому ми ухвалимо важливі рішення щодо України

Аварійно-рятувальні роботи в Києві після ракетної атаки 8 липня завершено: 33 людини загинули, п'ятеро з них - діти

ОСТАННЄ

Проєкт Recast Plastic став переможцем премії CCIFU для жінок-підприємців

Україна та Люксембург підписали угоду про співпрацю у сфері безпеки та довгострокову підтримку

"McDonald's Україна" зібрав 4,6 млн грн на допомогу "Охматдиту"

Генератори не можна використовувати в багатоквартирних будинках - Держенергонагляд

Суд заочно заарештував бізнесмена Жеваго, підозрюваного у справі ексголови Верховного суду, - САП

Блінкен: триває передача винищувачів F-16 із Данії, Нідерландів, винищувачі літатимуть у небі України цього літа

Втрати російських військ на харківському напрямку з 10 травня становлять 91% - начштабу ОТУ "Харків"

Росіяни обстріляли Вознесенськ, є поранені

Керівник психологічної служби МВС: Можливо, є сенс на держрівні створити спільноти ветеранів за принципом "рівний - рівному"

Аварійно-рятувальні роботи в Києві після ракетної атаки 8 липня завершено: 33 людини загинули, п'ятеро з них - діти

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА