Попко уточнив кількість загиблих у Києві - 33 людини

Після додаткових експертиз встановлено, що в Києві внаслідок ракетної атаки 8 липня загинули 33 людини, а не 34, як повідомлялося раніше, заявив голова міської військової адміністрації Сергій Попко.

"Оновлення даних. Після проведених додаткових експертиз уточнена кількість загиблих від ракетного удару 8 липня. У Києві загинуло 33 людини, а не 34, як зазначалося в попередніх оперативних зведеннях", - написав він у телеграм-каналі.

Раніше повідомлялося, що в лікарні "Охматдит" загинули 2 людини, у житловому будинку на вул. Володимира Сальського - 14, із них - 5 дітей, у бізнес-центрі "Домініон" - 7 людей, у клініці "Адоніс" - 9. Неподалік станції метро "Лук'янівська" загинули 2 людини. Постраждала 121 людина, зокрема 10 дітей.