Польща проситиме у НАТО фінансування будівництва військових трубопроводів

Польща на саміті НАТО у Вашингтоні подасть заявку на фінансування будівництва в країні військових трубопроводів, повідомила польська радіостанція RMF24 у вівторок.

"Це мережа спеціальних військових трубопроводів, які покликані забезпечити армії доступ до запасів палива в разі ескалації конфлікту на сході (Європи - ІФ-У)", - йдеться в повідомленні.

Там уточнили, що йдеться про розширення трубопровідної мережі НАТО CEPS, побудованої під час "холодної війни", яка з'єднує нафтопереробні заводи, порти й аеропорти Франції, Німеччини та країн Бенілюксу.

"Оскільки все це було спроєктовано ще за старих часів, уся мережа закінчується на кордоні Західної Німеччини", - зазначає радіостанція.

Зараз же, додали там, пропонується довести мережу "до кордону Польщі, а потім продовжити в одному напрямку до Сувалок, і в іншому - до Жешува (на сході Польщі - ІФ-У)".