Блінкен: На саміті НАТО буде дуже сильний пакет допомоги для України

Саміт НАТО у Вашингтоні ще більше зміцнить зв'язки України з альянсом і надасть сильний пакет допомоги для України, заявив державний секретар США Ентоні Блінкен.

Під час зустрічі з українським колегою Дмитром Кулебою у Вашингтоні він повідомив, що саміт НАТО ще більше зміцнить зв'язки України з альянсом та її шлях до членства.

"Ми виконали велику роботу в останні тижні й останні місяці, і я думаю, ви побачите дуже сильний пакет із цього саміту для України. У ширшому сенсі ми тісно співпрацювали, щоб, у міру просування справи, Україна мала, що їй потрібно, щоб сильніше встати на ноги, у військовому, економічному, демократичному плані, і ми перебуваємо на дуже хорошому шляху в цьому", - заявив Блінкен.

Він знову зазначив, що успіх України як сильної, незалежної країни є найкращою відповіддю агресії, яку продовжує чинити Володимир Путін і РФ проти України.

"Зокрема атака на найбільшу дитячу лікарню в Києві лише 24 години тому. Лікарню, де я був кілька років тому, відвідуючи дітей, і деякі з них були жертвами російської агресії... Особливо підло, що ми побачили атаку на цю лікарню. Але це лише підкреслює той факт, що агресія триває", - сказав держсекретар.

Блінкен запевнив, що прихильність США і десятків країн світу допомозі Україні триває, як і "наша прихильність до успіху України як сильної країни, що проявиться дуже конкретно в наступні кілька днів на саміті НАТО".