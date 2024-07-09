Події

20:56 09.07.2024

Блінкен: На саміті НАТО буде дуже сильний пакет допомоги для України

2 хв читати
Блінкен: На саміті НАТО буде дуже сильний пакет допомоги для України

Саміт НАТО у Вашингтоні ще більше зміцнить зв'язки України з альянсом і надасть сильний пакет допомоги для України, заявив державний секретар США Ентоні Блінкен.

Під час зустрічі з українським колегою Дмитром Кулебою у Вашингтоні він повідомив, що саміт НАТО ще більше зміцнить зв'язки України з альянсом та її шлях до членства.

"Ми виконали велику роботу в останні тижні й останні місяці, і я думаю, ви побачите дуже сильний пакет із цього саміту для України. У ширшому сенсі ми тісно співпрацювали, щоб, у міру просування справи, Україна мала, що їй потрібно, щоб сильніше встати на ноги, у військовому, економічному, демократичному плані, і ми перебуваємо на дуже хорошому шляху в цьому", - заявив Блінкен.

Він знову зазначив, що успіх України як сильної, незалежної країни є найкращою відповіддю агресії, яку продовжує чинити Володимир Путін і РФ проти України.

"Зокрема атака на найбільшу дитячу лікарню в Києві лише 24 години тому. Лікарню, де я був кілька років тому, відвідуючи дітей, і деякі з них були жертвами російської агресії... Особливо підло, що ми побачили атаку на цю лікарню. Але це лише підкреслює той факт, що агресія триває", - сказав держсекретар.

Блінкен запевнив, що прихильність США і десятків країн світу допомозі Україні триває, як і "наша прихильність до успіху України як сильної країни, що проявиться дуже конкретно в наступні кілька днів на саміті НАТО".

Теги: #нато #військова_допомога #сша

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

00:06 10.07.2024
Зеленський та Байден проведуть у Вашингтоні зустріч 11 липня

Зеленський та Байден проведуть у Вашингтоні зустріч 11 липня

23:40 09.07.2024
Салліван: НАТО призначить в Україні представника для поглиблення відносин

Салліван: НАТО призначить в Україні представника для поглиблення відносин

21:33 09.07.2024
Столтенберг: Оборонна промисловість країн НАТО отримає більше замовлень від урядів, співпраця з Україною в цій сфері буде активізована

Столтенберг: Оборонна промисловість країн НАТО отримає більше замовлень від урядів, співпраця з Україною в цій сфері буде активізована

21:08 09.07.2024
Україна порушить питання про можливу допомогу США у відновленні "Охматдиту" - Кулеба

Україна порушить питання про можливу допомогу США у відновленні "Охматдиту" - Кулеба

21:01 09.07.2024
Польща проситиме у НАТО фінансування будівництва військових трубопроводів

Польща проситиме у НАТО фінансування будівництва військових трубопроводів

19:58 09.07.2024
Кулеба впевнений, що масований удар РФ пов'язаний з угодою з Польщею і з самітом НАТО

Кулеба впевнений, що масований удар РФ пов'язаний з угодою з Польщею і з самітом НАТО

22:50 08.07.2024
ФРН виділила новий пакет військової допомоги Україні

ФРН виділила новий пакет військової допомоги Україні

09:47 04.07.2024
Зеленський дякує США за новий пакет військової допомоги

Зеленський дякує США за новий пакет військової допомоги

21:32 03.07.2024
У Білому домі оголосили про новий пакет допомоги Україні

У Білому домі оголосили про новий пакет допомоги Україні

18:07 02.07.2024
Глава Пентагону заявив, що США нададуть Україні військову допомогу на $2,3 млрд

Глава Пентагону заявив, що США нададуть Україні військову допомогу на $2,3 млрд

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

На фронті відбулося 128 бойових зіткнень, найбільш інтенсивно атакував ворог на Покровському напрямку

Зеленський та Байден проведуть у Вашингтоні зустріч 11 липня

Після удару РФ по "Охматдиту" лідери можуть бути рішучішими у посиленні української ППО – Зеленський перед початком саміту НАТО

За даними прокуратури, у Києві від ракетної атаки постраждали 100 людей, 30 - загинули, четверо з них - діти

Червоний Хрест України з партнерами профінансує відновлення "Охматдиту" на 40 млн грн

ОСТАННЄ

На фронті відбулося 128 бойових зіткнень, найбільш інтенсивно атакував ворог на Покровському напрямку

Після удару РФ по "Охматдиту" лідери можуть бути рішучішими у посиленні української ППО – Зеленський перед початком саміту НАТО

Італія продовжить тимчасовий захист для українців - Кондратюк після зустрічі з міністеркою Кальдероне

Лави 24 ОМБ ім. Короля Данила поповнять колишні ув'язнені

Окупанти завдали авіаударів по Куп'янську-Вузловому, дві людини загинули, чотири постраждали

Путін підставив Орбана масованим ракетним ударом по Україні - Кулеба

Японія передала Україні дві машини для механізованого розмінування

Збитки Харкову в результаті російської агресії перевищили $10 млрд, пошкоджено близько 4,5 тис. житлових будинків

Зеленський із дружиною прибули до Вашингтона

За даними прокуратури, у Києві від ракетної атаки постраждали 100 людей, 30 - загинули, четверо з них - діти

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА