Події

21:51 03.07.2024

До 14 збільшилася кількість постраждалих унаслідок ворожого удару по Харкову, серед них троє дітей

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До 14 збільшилася кількість постраждалих унаслідок ворожого удару по Харкову, серед них троє дітей
Фото: https://www.facebook.com/synegubov.oleg

До 14 збільшилася кількість постраждалих унаслідок ворожого удару в середу вдень по Харкову, серед них немовля і двоє дітей 8 років, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"Унаслідок ворожого удару по Харкову постраждали 14 осіб віком від одного місяця до 82 років. Травмовано 6 чоловіків, 7 жінок і хлопчик, який народився два тижні тому. Серед поранених також дві дитини 8 років", - ідеться в його телеграм-каналі ввечері в середу.

За словами Синєгубова, у половини дорослих постраждалих стан середній, в інших - легкий. У немовляти різана рвана рана голови, загальний стан - середній.

Голова ОВА нагадав, що обстріл КАБ Київського району Харкова стався о 16.05. Частково зруйновано 2 приватні будинки, пошкоджено 10 приватних будинків, 12 багатоквартирних будинків, будівлі кафе, пошти, двоповерховий спортивний клуб і два корпуси університету.

Як повідомлялося, станом на 16:45 відомо про чотирьох постраждалих унаслідок авіаударів, завданих російськими окупантами по Харкову в середу, повідомив начальник Харківської обласної адміністрації Олег Синєгубов.

 

 

 

Теги: #харків #удар #постраждалі

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