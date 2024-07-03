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18:06 03.07.2024

Інформація про нібито запуск у Києві систем оповіщення про відключення води є фейком - КМДА

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Інформація про нібито запуск у Києві систем оповіщення про відключення води є фейком - КМДА

Повідомлення про нібито запуск у столиці систем оповіщення про відключення води не відповідає дійсності, повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації.

"Послуги постачання води та водовідведення надаються киянам у повному обсязі, за винятком аварійних ситуацій. Жодних планових відключень чи запуску систем попередження про відключення "Київводоканал" не впроваджував", - зазначено в повідомленні.

КМДА закликає медіа перевіряти інформацію, орієнтуватися на офіційні повідомлення і заяви та не поширювати фейки.

 

Теги: #київ #вода #відключення #фейк

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