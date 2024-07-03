У Києві з 3 липня заборонено продаж на сільськогосподарських ярмарках продуктів, які швидко псуються

Через спеку з 3 липня на сільськогосподарських і сезонних ярмарках у Києві тимчасово заборонено продаж швидкопсувних продуктів, повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації в телеграм-каналі.

Список локацій можна дізнатися на сайті kyivcity.gov.ua.

"Ярмарки відбуватимуться з дотриманням правил безпеки, як того вимагають умови воєнного стану. Під час повітряної тривоги обов'язково перебувайте в укритті", - зазначають у КМДА.

Також жителі та гості столиці можуть відвідати комунальні ринки: Бессарабський ринок - Бессарабська площа, 2; Володимирський ринок - вул. Антоновича, 115; Житній ринок - вул. Верхній Вал, 16.