Кількість загиблих у Дніпрі внаслідок ракетного удару РФ зросла до п'яти осіб - Зеленський

Кількість загиблих у Дніпрі внаслідок ранкового ракетного удару РФ зросла до п'яти осіб, написав у своєму телеграм-каналі президент України Володимир Зеленський, висловивши співчуття рідним і близьким загиблих.

"Дніпро. Знову терористичні удари росіян проти нашого міста. Станом на зараз відомо про п’ятьох загиблих. Мої співчуття рідним та близьким", - написав президент, додавши, що ще 34 людини постраждали, включно з дитиною.

Як повідомив Зеленський, до ліквідації наслідків удару залучено всі необхідні підрозділи ДСНС, рятувальники допомагають усім постраждалим.

За словами глави держави, "цей російський терор можуть зупинити тільки дві речі – сучасні системи ППО та далекобійність нашої зброї. Світ може захистити життя, і для цього потрібна рішучість лідерів. Рішучість, яка може і мусить зробити знов нормою убезпечення від терору".