Кількість постраждалих у Дніпрі збільшилася до 34 осіб

Фото: Дніпропетровська ОВА

Кількість постраждалих у Дніпрі внаслідок ранкового ракетного удару РФ зросла до 34 осіб, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

"Уже 34 постраждалих у Дніпрі. Третина з них - у лікарні. Стан двох місцевих жителів медики оцінюють як важкий. У людей здебільшого осколкові поранення та різані рани. Забої та переломи", - написав він у телеграм-каналі.

Раніше повідомлялося про чотирьох загиблих і 27 постраждалих унаслідок ракетної атаки РФ.

4 липня оголошено днем жалоби.