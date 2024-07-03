Події

13:10 03.07.2024

Унаслідок російського удару в Дніпрі пошкоджені школи, дитсадки та лікарні - мер

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Унаслідок російського удару в Дніпрі пошкоджені школи, дитсадки та лікарні - мер
Фото: Дніпропетровська ОВА

Унаслідок російського ракетного удару вранці в середу в Дніпрі ушкоджень зазнали кілька лікарень, школи та дитячі садки, повідомив міський голова Дніпра Борис Філатов.

"Відомо про вибиті вікна у двох школах і трьох дитсадках. Крім цього, у дитячій лікарні у відділення реанімації прилетів уламок, утім обійшлося без постраждалих. Є руйнування в одній з амбулаторій, в іншій лікарні сталося загоряння приміщення архіву", - написав Філатов у телеграм-каналі.

Як повідомлялося, внаслідок обстрілу відомо про чотирьох загиблих і 27 постраждалих. 4 липня оголошено днем жалоби.

Теги: #дніпро #обєкти #удар

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