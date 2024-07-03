Події

12:45 03.07.2024

Українські розвідники знищили понад десяток одиниць автомобільної та броньованої техніки росіян

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Українські розвідники знищили понад десяток одиниць автомобільної та броньованої техніки росіян

Воїни спецпідрозділу Головного управління Міноборони України "Кабул 9" знищили понад десять одиниць техніки окупантів за добу.

"Воїни спецпідрозділу ГУР МО України "Кабул 9" на фронті за добу спопелили більше десятка одиниць автомобільної та броньованої техніки московитів. Результативна робота зі знищення логістики російських загарбників за допомогою fpv-дронів триває!" - ідеться в повідомленні ГУР у телеграм-каналі.

 

Теги: #техніка_рф #гур_мо #знищення

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