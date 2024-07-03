Підрядники та співробітники Служб автомобільних доріг у Київській та Житомирській областях заволоділи понад 121 млн грн

У Києві судитимуть підрядників і працівників Служб автомобільних доріг у Київській і Житомирській областях за незаконне заволодіння понад 121 млн грн на ремонтних дорогах, повідомила Київська міська прокуратура.

"Київською міської прокуратурою скеровано до суду обвинувальні акти щодо службових осіб підприємства-підрядника та провідних інженерів Служб автомобільних доріг у Київській та Житомирській областях, які під час ремонту доріг заволоділи бюджетними коштами на загальну суму понад 121 млн грн", - зазначається в телеграм-каналі в середу.

Повідомляється, що йдеться про ремонти трьох ділянок доріг. Так, ідеться про ремонт дороги загального користування державного значення Житомирської області М-21 Виступовичі - Житомир - Могилів-Подільський (через м. Вінницю). "Службові особи підприємства, що виконувало ремонт, діючи у змові з провідним інженером Служби автомобільних доріг у Житомирській області, внесли завідомо неправдиві відомості до актів виконаних робіт, знаючи, що ремонт виконано неякісно. Таким чином обвинувачені заволоділи понад 24 млн грн", - ідеться в повідомленні.

Так само справи йдуть і з ремонтом автомобільної дороги загального користування державного значення Житомирської області М-21. "За аналогічною схемою обвинувачені заволоділи бюджетними коштами на понад 54,6 млн грн", - зазначається в повідомленні.

Крім того, підрядники заволоділи бюджетними коштами і під час ремонту автомобільної дороги Р-19 Фастів-Митниця-Обухів-Ржищів (Київська область). "Обвинувачені заволоділи бюджетними коштами на загальну суму понад 42,5 млн грн", - повідомила прокуратура.

Зазначається, що прокурор у кримінальному провадженні заявив позови в інтересах держави про відшкодування майнової шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, на загальну суму понад 121 млн грн.