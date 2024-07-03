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11:19 03.07.2024

Заступник міністра освіти Винницький подякував вишам, які відраховують людей, що використовують вищу освіту для ухилення від мобілізації

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Заступник міністра освіти Винницький подякував вишам, які відраховують людей, що використовують вищу освіту для ухилення від мобілізації

Заступник міністра освіти і науки України Михайло Винницький висловив подяку закладам вищої освіти, які відраховують людей, які використовують навчання для ухилення від мобілізації.

"Ми маємо досить велику проблему цього року, що на вищу освіту, особливо денну форму, яка передбачає відстрочку від мобілізації, ми маємо підвищений попит у людей, які насправді не використовують цю освіту за призначенням, не вмотивовані здобувати освіту", - сказав Винницький в ефірі національного телемарафону в середу.

Заступник міністра зазначив, що у 2023/2024 навчальному році виші прийняли досить велику кількість людей, які "насправді не вчаться".

"І я хочу подякувати всім закладам освіти, які тримають певний рівень якості, відраховуючи тих людей, які насправді не прийшли у вищу освіту за призначенням", - додав він.

Теги: #ухилянти #виші

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