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11:03 03.07.2024

Україна і Норвегія продовжили "транспортний безвіз" до 30 вересня

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Україна і Норвегія продовжили "транспортний безвіз" до 30 вересня

Україна і Норвегія погодили можливість виконання перевезень українськими перевізниками без дозволів до 30 вересня 2024 року, повідомила пресслужба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури (Мінвідновлення).

У серпні 2024 року відбудеться засідання профільної комісії, на якому буде обговорено пролонгацію "транспортного безвізу" з Норвегією на триваліший термін, написав у середу у фейсбуці заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Сергій Деркач.

"Наша мета та завдання – забезпечити можливість виконувати перевезення без дозволів для українських перевізників до якомога більшої кількості країн. Наразі ми домовились з Норвегією про продовження попередньої угоди, розраховуємо що незабаром термін "транспортного безвізу" буде пролонгований", - наголосив Деркач.

За його словами, лібералізація перевезень допоможе Україні не тільки збільшувати обсяги вантажоперевезень, а й інтегруватися в європейську та світову транспортну систему.

Лібералізація вантажних перевезень можлива для транспортних засобів стандарту екологічності Євро-5 і вище. Під час виконання перевезень на борту вантажівки водії повинні мати сертифікат, що підтверджує екологічний клас вантажівки, зазначив заступник міністра.

Дія "транспортного безвізу" з Норвегією закінчилася 30 червня 2024 року - ліберальний режим для перевізників діяв протягом року із серпня 2023 року.

Українським перевізникам також доступний "транспортний безвіз" із 37 державами, включно з країнами Євросоюзу. За останній рік, окрім Норвегії, Міністерству розвитку громад, територій та інфраструктури України вдалося домовитися про лібералізацію вантажних перевезень іще з Північною Македонією, Туреччиною, Молдовою, Грузією та Чорногорією, зазначили в Мінвідновлення.

Теги: #норвегія #україна #безвіз #транспорт

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