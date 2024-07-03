Україна і Норвегія продовжили "транспортний безвіз" до 30 вересня

Україна і Норвегія погодили можливість виконання перевезень українськими перевізниками без дозволів до 30 вересня 2024 року, повідомила пресслужба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури (Мінвідновлення).

У серпні 2024 року відбудеться засідання профільної комісії, на якому буде обговорено пролонгацію "транспортного безвізу" з Норвегією на триваліший термін, написав у середу у фейсбуці заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Сергій Деркач.

"Наша мета та завдання – забезпечити можливість виконувати перевезення без дозволів для українських перевізників до якомога більшої кількості країн. Наразі ми домовились з Норвегією про продовження попередньої угоди, розраховуємо що незабаром термін "транспортного безвізу" буде пролонгований", - наголосив Деркач.

За його словами, лібералізація перевезень допоможе Україні не тільки збільшувати обсяги вантажоперевезень, а й інтегруватися в європейську та світову транспортну систему.

Лібералізація вантажних перевезень можлива для транспортних засобів стандарту екологічності Євро-5 і вище. Під час виконання перевезень на борту вантажівки водії повинні мати сертифікат, що підтверджує екологічний клас вантажівки, зазначив заступник міністра.

Дія "транспортного безвізу" з Норвегією закінчилася 30 червня 2024 року - ліберальний режим для перевізників діяв протягом року із серпня 2023 року.

Українським перевізникам також доступний "транспортний безвіз" із 37 державами, включно з країнами Євросоюзу. За останній рік, окрім Норвегії, Міністерству розвитку громад, територій та інфраструктури України вдалося домовитися про лібералізацію вантажних перевезень іще з Північною Македонією, Туреччиною, Молдовою, Грузією та Чорногорією, зазначили в Мінвідновлення.