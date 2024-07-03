Події

10:31 03.07.2024

ISW: Російське командування зосереджене на атаках Торецька

2 хв читати
ISW: Російське командування зосереджене на атаках Торецька

Російське командування зосередило наступальні дії на Торецьку, ймовірно, тому, що вважає цей напрямок перспективним і гнучкішим для визначення подальших наступальних дій - або на північ у напрямку м. Часово Яру, або на захід/південний захід у напрямку Авдіївки, вважають аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

"Російське командування, можливо, вирішило посилити наступальні операції біля Торецька у середині червня саме тому, що цей район пропонує російським військам гнучкий пункт відправлення, з якого вони можуть атакувати на північ у напрямку Часового Яру або на захід/південний захід у напрямку Авдіївки, залежно від того, який маршрут атаки російське командування вважає найперспективнішим", - ідеться в огляді ISW, оприлюдненому на сайті в середу вранці.

Аналітики Інституту вивчення війни фіксують, що російські війська намагаються наступати на південний фланг м. Часового Яру із району Торецька. "Якщо російські війська зможуть розвинути більший наступ у загальному районі Шуми-Південне-Північне-Торецьк, тоді вони зможуть більш реально загрожувати м. Часовому Яру, доповнюючи триваючі наступальні зусилля Росії на північ від Часового Яру поблизу Калинівки".

В ISW звертають увагу на можливий зв'язок "зусиль росіян на торецькому напрямку із зусиллями прориву на покровський напрямок. "Російські війська... намагаються перекрити українські позиції на трасі Н-32 Покровськ-Костянтинівка (основна Українська наземна лінія зв'язку (GLOC), що забезпечує українські сили в Торецьку).

Аналітики інституту також відзначили вдосконалення оперативного командування російських військ, чого вони не могли продемонструвати тривалий час від початку повномасштабного вторгнення. "Очевидне рішення атакувати біля Торецька підтверджує, що російське командування, можливо, планує операції з більшою завбачливістю і розумінням оперативної ситуації, ніж раніше, коли російське командування наполягало на неузгоджених наступальних операціях на незв'язаних ділянках фронту", - зазначено в огляді.

Водночас аналітики наголошують, що "здатність російського командування реально реалізувати ці оперативні плани залежить від тактичного рівня дії військ у районі Торецька та їх здатності використовувати тактичні успіхи для оперативно-важливих проривів". Зазначається, зокрема, що основні російські сили в районі Торецька сформовані з менш якісних сил так званої донецької народної республіки і територіальних військ.

Теги: #огляд #isw

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:17 24.06.2024
РФ готується до великомасштабного конфлікту з НАТО раніше, ніж очікувалося, - ISW

РФ готується до великомасштабного конфлікту з НАТО раніше, ніж очікувалося, - ISW

12:48 23.06.2024
Війська РФ інтенсивно атакують напрямок Торецьк-Горлівка, а також можуть планувати наступ на інших ділянках фронту - ISW

Війська РФ інтенсивно атакують напрямок Торецьк-Горлівка, а також можуть планувати наступ на інших ділянках фронту - ISW

09:46 21.06.2024
Нові російські бомби ФАБ-3000 можуть завдати ще масштабнішої шкоди українським силам та інфраструктурі - ISW

Нові російські бомби ФАБ-3000 можуть завдати ще масштабнішої шкоди українським силам та інфраструктурі - ISW

09:39 19.06.2024
Оголошення РФ у розшук іноземних чиновників є спробою підірвати суверенітет і виправдати можливу майбутню агресію проти НАТО - ISW

Оголошення РФ у розшук іноземних чиновників є спробою підірвати суверенітет і виправдати можливу майбутню агресію проти НАТО - ISW

19:41 10.05.2024
НБУ в п'ятницю опустив офіційний курс гривні ще на 17 коп. - до 39,72 грн/$1

НБУ в п'ятницю опустив офіційний курс гривні ще на 17 коп. - до 39,72 грн/$1

20:17 07.05.2024
Кількість вакансій на ринку праці зросла до нового рекорду з початку війни

Кількість вакансій на ринку праці зросла до нового рекорду з початку війни

00:10 12.09.2023
Кількість вакансій в Україні зросла на 10% у серпні 2023р - Work.ua

Кількість вакансій в Україні зросла на 10% у серпні 2023р - Work.ua

00:23 11.09.2023
Кількість вакансій в Україні зросла на 10% у серпні 2023р - Work.ua

Кількість вакансій в Україні зросла на 10% у серпні 2023р - Work.ua

00:23 11.09.2023
Кількість вакансій в Україні зросла на 10% у серпні 2023р - Work.ua

Кількість вакансій в Україні зросла на 10% у серпні 2023р - Work.ua

06:48 31.08.2023
Російська ППО не адаптувалася до ударів українських безпілотників

Російська ППО не адаптувалася до ударів українських безпілотників

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Україна отримала $2,2 млрд від МВФ

Генштаб ЗСУ: За минулу добу відбулося 158 боїв, покровський залишається найбільш напруженим напрямком

У Херсонській області за добу у результаті обстрілів одна людина загинула і ще 15 дістали поранення

Окупанти обстріляли громади Дніпропетровської області, постраждали двоє людей

Окупанти за добу втратили 1180 осіб

ОСТАННЄ

Україна отримала $2,2 млрд від МВФ

Для повноцінної роботи Єдиного туристичного реєстру необхідне ухвалення закону про туризм - голова ДАРТ

Унаслідок ворожих ударів по Руській Лозовій на Харківщині щонайменше три людини постраждали

Єрмак обговорив із помічником президента США майбутній саміт НАТО

Кабмін має намір запровадити експериментальний проєкт із грантового фінансування навчання у вишах у 2024/2025 навчальному році

На Донеччині за добу через обстріли загинув один мирний житель, поранені шестеро

У Боровій Харківської області з-під завалів зруйнованого ранковим авіаударом будинку дістали тіло загиблого

Генштаб ЗСУ: За минулу добу відбулося 158 боїв, покровський залишається найбільш напруженим напрямком

У ДНІПРІ ЗНОВУ ЧУТИ ВИБУХИ – ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

У ЗАПОРІЖЖІ ЧУТИ ВИБУХИ - ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА