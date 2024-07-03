ISW: Російське командування зосереджене на атаках Торецька

Російське командування зосередило наступальні дії на Торецьку, ймовірно, тому, що вважає цей напрямок перспективним і гнучкішим для визначення подальших наступальних дій - або на північ у напрямку м. Часово Яру, або на захід/південний захід у напрямку Авдіївки, вважають аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

"Російське командування, можливо, вирішило посилити наступальні операції біля Торецька у середині червня саме тому, що цей район пропонує російським військам гнучкий пункт відправлення, з якого вони можуть атакувати на північ у напрямку Часового Яру або на захід/південний захід у напрямку Авдіївки, залежно від того, який маршрут атаки російське командування вважає найперспективнішим", - ідеться в огляді ISW, оприлюдненому на сайті в середу вранці.

Аналітики Інституту вивчення війни фіксують, що російські війська намагаються наступати на південний фланг м. Часового Яру із району Торецька. "Якщо російські війська зможуть розвинути більший наступ у загальному районі Шуми-Південне-Північне-Торецьк, тоді вони зможуть більш реально загрожувати м. Часовому Яру, доповнюючи триваючі наступальні зусилля Росії на північ від Часового Яру поблизу Калинівки".

В ISW звертають увагу на можливий зв'язок "зусиль росіян на торецькому напрямку із зусиллями прориву на покровський напрямок. "Російські війська... намагаються перекрити українські позиції на трасі Н-32 Покровськ-Костянтинівка (основна Українська наземна лінія зв'язку (GLOC), що забезпечує українські сили в Торецьку).

Аналітики інституту також відзначили вдосконалення оперативного командування російських військ, чого вони не могли продемонструвати тривалий час від початку повномасштабного вторгнення. "Очевидне рішення атакувати біля Торецька підтверджує, що російське командування, можливо, планує операції з більшою завбачливістю і розумінням оперативної ситуації, ніж раніше, коли російське командування наполягало на неузгоджених наступальних операціях на незв'язаних ділянках фронту", - зазначено в огляді.

Водночас аналітики наголошують, що "здатність російського командування реально реалізувати ці оперативні плани залежить від тактичного рівня дії військ у районі Торецька та їх здатності використовувати тактичні успіхи для оперативно-важливих проривів". Зазначається, зокрема, що основні російські сили в районі Торецька сформовані з менш якісних сил так званої донецької народної республіки і територіальних військ.