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10:28 03.07.2024

Для повноцінної роботи Єдиного туристичного реєстру необхідне ухвалення закону про туризм - голова ДАРТ

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Для повноцінної роботи Єдиного туристичного реєстру необхідне ухвалення закону про туризм - голова ДАРТ

Єдиний туристичний реєстр (ЄТР) почне функціонувати з 1 січня 2025 року, він є важливою складовою нового закону про туризм, що має встановити прозорі та справедливі правила для галузі, повідомила голова Державного агентства з розвитку туризму (ДАРТ) Мар'яна Олеськів.

"До кінця року після певних бюрократичних процедур ЄТР працюватиме в дещо урізаному форматі - на 5% закладених у його ідею можливостей. Готелі зможуть в електронний спосіб подавати документи на категоризацію, а туроператори - подавати свої статистичні звіти. Споживачі зможуть бачити оновлені ліцензії та фінансову гарантію туроператора. Для повноцінного впровадження ЄТР необхідно ухвалити новий закон "Про туризм", на який чекає вся галузь", - зазначила Олеськів у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна".

Як повідомлялося, Кабінет Міністрів України затвердив порядок ведення Єдиного туристичного реєстру наприкінці червня.

За словами Олеськів, однією з цілей, яку ДАРТ як орган, що реалізує державну політику у сфері туризму і курортів України, ставив перед собою, починаючи розробляти реєстр у 2021 році, було полегшити бюрократичний тягар, що лежить на бізнесі.

ЄТР дасть змогу туроператорам подавати необхідні для ліцензії документи в цифровому форматі, зокрема й фінансову гарантію, яка верифікуватиметься банками та страховими компаніями. Також вони щороку зможуть легко оновлювати свою ліцензію в реєстрі.

Готелі та інші засоби розміщення також можуть зареєструватися й отримувати відповідні категорії в ЄТР. Там же вони отримають можливість надавати повну інформацію про те, скільки приймали відвідувачів у той чи інший період.

"Держава всю цю інформацію опрацьовуватиме і, наприклад, створюватиме дієві маркетингові кампанії для просування того чи іншого регіону і на внутрішньому, і на зовнішніх ринках. Якщо, наприклад, аналіз покаже, що певний регіон користується високим попитом у мандрівників, а засобів розміщення при цьому не вистачає, то функція держави полягатиме в залученні інвестицій для побудови готелів у цьому регіоні", - повідомила Олеськів.

Окрім того, завдяки ЄТР держава матиме точну інформацію про кількість суб'єктів туристичного господарювання та зможе повністю здійснювати моніторинг і контроль з одного боку, допомагаючи та захищаючи з іншого.

"Українці ж зможуть бачити в реєстрі готелі, які справді категоризовані, а також відстежувати всіх туристичних операторів, чия ліцензія є чинною. Якщо ж інформації немає, а назва компанії чи готелю світиться червоним, це для споживача буде знаком для роздумів - варто мати справу з такою компанією чи ні", - повідомила Олеськів.

Теги: #реєстр #закон #туризм

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