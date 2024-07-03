Єрмак обговорив із помічником президента США майбутній саміт НАТО

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак зустрівся у Вашингтоні з помічником президента США, радником із національної безпеки віцепрезидента США Філом Гордоном.

"Обговорили подальші кроки після нещодавнього Саміту миру, який відбувся у Швейцарії. Відзначив важливу роль участі у Саміті віцепрезидентки США Камали Гарріс. Також детально говорили про плани на саміт НАТО, який відбудеться наступного тижня, і про американську підтримку України", - написав він у телеграм-каналі в середу.