Події

10:15 03.07.2024

Єрмак обговорив із помічником президента США майбутній саміт НАТО

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Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак зустрівся у Вашингтоні з помічником президента США, радником із національної безпеки віцепрезидента США Філом Гордоном.

"Обговорили подальші кроки після нещодавнього Саміту миру, який відбувся у Швейцарії. Відзначив важливу роль участі у Саміті віцепрезидентки США Камали Гарріс. Також детально говорили про плани на саміт НАТО, який відбудеться наступного тижня, і про американську підтримку України", - написав він у телеграм-каналі в середу.

Теги: #єрмак #сша

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