Через негоду в Хмельницькій області знеструмлено 161 населений пункт, без енергопостачання залишилися 23,9 тис. споживачів

Унаслідок несприятливих погодних умов у Хмельницькій області знеструмлений 161 населений пункт, із них 90 - частково, повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Тюрін.

"Станом на ранок в області внаслідок негоди знеструмлено 161 населений пункт, із них 90 частково. Без електроенергії залишилися 23,9 тис. споживачів: юридичних - 855, побутових - 23,1 тис.", - написав він у телеграм-каналі в середу.

Згідно з повідомленням Тюріна, енергетики зараз працюють над ліквідацією наслідків негоди. Залучено понад 50 працівників і 19 одиниць техніки.