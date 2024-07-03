Події

08:58 03.07.2024

Через негоду в Хмельницькій області знеструмлено 161 населений пункт, без енергопостачання залишилися 23,9 тис. споживачів

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Через негоду в Хмельницькій області знеструмлено 161 населений пункт, без енергопостачання залишилися 23,9 тис. споживачів

Унаслідок несприятливих погодних умов у Хмельницькій області знеструмлений 161 населений пункт, із них 90 - частково, повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Тюрін.

"Станом на ранок в області внаслідок негоди знеструмлено 161 населений пункт, із них 90 частково. Без електроенергії залишилися 23,9 тис. споживачів: юридичних - 855, побутових - 23,1 тис.", - написав він у телеграм-каналі в середу.

Згідно з повідомленням Тюріна, енергетики зараз працюють над ліквідацією наслідків негоди. Залучено понад 50 працівників і 19 одиниць техніки.

 

 

 

Теги: #хмельницька #негода #енергопостачання

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