Війська РФ скинули на Селидове авіабомбу, загинула жінка, ще дві людини поранені

Фото: https://www.facebook.com/vadym.filashkin/

Унаслідок скидання авіаційної бомби в Селидовому Донецької області одна людина загинула, дві поранені, повідомив голова обласної військової адміністрації (ОВА) Вадим Філашкін.

"Щонайменше, 1 людина загинула і 2 поранені внаслідок обстрілу Селидового. Місто потрапило під вогонь сьогодні в середині дня - росіяни знову вдарили авіабомбою по цивільних", - написав він у телеграм-каналі у вівторок увечері.

За даними Філашкіна, загинула 63-річна жінка. За попередньою інформацією, пошкоджено 24 будинки і 2 автомобілі.