Події

19:53 02.07.2024

Війська РФ скинули на Селидове авіабомбу, загинула жінка, ще дві людини поранені

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Війська РФ скинули на Селидове авіабомбу, загинула жінка, ще дві людини поранені
Фото: https://www.facebook.com/vadym.filashkin/

Унаслідок скидання авіаційної бомби в Селидовому Донецької області одна людина загинула, дві поранені, повідомив голова обласної військової адміністрації (ОВА) Вадим Філашкін.

"Щонайменше, 1 людина загинула і 2 поранені внаслідок обстрілу Селидового. Місто потрапило під вогонь сьогодні в середині дня - росіяни знову вдарили авіабомбою по цивільних", - написав він у телеграм-каналі у вівторок увечері.

За даними Філашкіна, загинула 63-річна жінка. За попередньою інформацією, пошкоджено 24 будинки і 2 автомобілі.

 

Теги: #донецька #обстріли

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