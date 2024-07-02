Глава Пентагону заявив, що США нададуть Україні військову допомогу на $2,3 млрд - ЗМІ

Міністр оборони США Ллойд Дж. Остін III заявив у вівторок, що США незабаром оголосять про виділення Україні додаткової допомоги в безпековій сфері розміром $2,3 млрд, що включатиме протитанкову зброю, ракети-перехоплювачі та боєприпаси для Patriot та інших систем протиповітряної оборони.

Як повідомляє агентство Associated Press, заява пролунала, коли міністр оборони України Рустем Умєров зустрівся з Остіном у Пентагоні.

Раніше в Міноборони США повідомили, що міністр оборони України Рустем Умєров відвідає Пентагон у вівторок і зустрінеться з міністром оборони США Ллойдом Остіном, щоб обговорити безпекові питання та оборонне співробітництво.

Президент України Володимир Зеленський заявив у неділю, що тільки за останній тиждень Росія скинула на Україну понад 800 керованих авіаційних бомб. Він закликав лідерів країн послабити обмеження на використання західної зброї для ударів по військових цілях на території Росії. Зокрема, він сказав, що Україна потребує "необхідних засобів для знищення носіїв цих бомб, включно з російськими бойовими літаками, хоч би де вони розміщувалися".