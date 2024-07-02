Події

14:00 02.07.2024

Українські пілоти завдали удару по ворожому складу боєприпасів у Криму - командувач ПС ЗСУ

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Українські пілоти завдали удару по ворожому складу боєприпасів у Криму - командувач ПС ЗСУ

Українські пілоти 1 липня завдали нищівного удару по ворожому складу боєприпасів у Криму, повідомив командувач Повітряних сил Збройних сил України Микола Олещук.

"Вкотре "знищені" ворожою пропагандою українські літаки продовжують успішно виконувати бойові завдання, завдають ракетно-бомбових ударів по позиціях окупантів та ліквідовують важливі військові об’єкти в глибокому тилу противника. 1 липня 2024 року українські пілоти завдали нищівного удару по складу боєприпасів у Криму. Дякую, хлопці, за чудову роботу! Разом – до перемоги!" - написав він у телеграм-каналі.

 

Теги: #зсу #боєприпаси #крим

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