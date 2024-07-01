Події

22:42 01.07.2024

Росіяни завдали трьох ударів дронами по храму в Бериславському районі – Херсонська ОВА

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Росіяни завдали трьох ударів дронами по храму в Бериславському районі – Херсонська ОВА

Російські окупанти завдали трьох ударів дронами по православній Свято-Архангело-Михайлівській церкві у Зміївці Бериславського району Херсонської області, повідомляє голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

"Сьогодні вдень росіяни завдали трьох ударів дронами по храму. Через це виникла пожежа. Церква вже не вперше опиняється під ворожим обстрілом. Пошкоджено вікна, покрівлю, дзвіницю", - написав він у Телеграм-каналі у понеділок увечері.

 

Теги: #україна #херсонська_область #обстріли

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