"Сталевий фронт" Ахметова вдосконалює захисні екрани для танків, будує підземний шпиталь на лінії фронту

Мілітарна ініціатива "Сталевий фронт" Ріната Ахметова постійно вдосконалює захисні екрани для танків різного виробництва для захисту від дронів, а також активно будує підземний польовий шпиталь на лінії фронту.

"Наш основний проєкт - це підземний польовий шпиталь на лінії фронту, будівництво якого ми завершимо десь у першій половині липня. Шпиталь буде забезпечено хірургічними та реанімаційними палатами, а також палатами для стабілізації поранених. Він буде створений на базі наших сталевих укриттів", - повідомив операційний директор гірничо-металургійної групи "Метінвест" Олександр Мироненко в студії Прямого каналу.

За його словами, це буде найбільший в Україні подібний польовий шпиталь, який прийматиме і стабілізуватиме поранених бійців для подальшого транспортування до стаціонарних медзакладів. "Найважливіше на полі бою для поранених захисників - якомога швидше їх стабілізувати й потім надавати ширшу медичну допомогу", - уточнюється в повідомленні.

Що стосується захисних екранів для танків, то на цей момент розроблено, виготовлено й направлено у війська партії захисних екранів на танки радянського (Т-72), українського (Т-64) та американського (M1 Abrams) виробництва. Наразі їх розробляють для Bradley.

Водночас Мироненко уточнив, що цей проєкт, як і інші, розпочинався разом із військовими. Наразі найбільше уражень техніка отримує від ворожих FPV-дронів, тому виникла потреба в додатковому захисті.

"Проєкт ми почали близько півтора року тому з виробництва захисних екранів для радянських танків Т-64 і Т-72. Екрани повністю закривають башту, моторний відсік, а також щілини, в які може залетіти дрон і знерухомити танк або заклинити башту. А це впливатиме на його боєздатність і на можливість евакуюватися з поля бою. Тобто насамперед екрани бережуть життя бійців. Захист також допомагає підвищити живучість танка", - пояснив він.

Водночас уточнюється, що компанія виробила кілька сотень зразків такого захисту для радянських танків. А коли в ЗСУ почала надходити західна техніка, виявилося, що навіть Abrams або Bradley недостатньо пристосовані до сучасної війни й потребують додаткового захисту. У зв'язку з цим було розроблено екрани для Abrams, майже всі з яких уже встановлено. Нині розробляють екрани для Bradley: "Думаю, що десь через тиждень перші зразки поїдуть на випробування", - сказав Мироненко.

За його словами, після розроблення пристосувань військовим передають перший зразок, який вони тестують на полігоні. У разі схвалення відбувається перехід до серійного виробництва, або доопрацьовують з урахуванням зауважень.

Операційний директор зазначив, що такої кількості дронів, яку використовують нині в Україні, не було ніде й ніколи - ні в Іраку, ні в Афганістані, ні в інших місцях, де застосовували танки Abrams. Тому американці не мали такого досвіду щодо захисту танків від дронових атак. І хоча їхня техніка сучасніша за радянську, але теж має певні недоліки й досить вразлива перед дронами і також потребує додаткового захисту, щоб забезпечити її живучість на полі бою.

Мироненко додав, що в компанії намагаються зробити конструкцію легкою для монтажу, з моменту її доставки на полігон до встановлення на танк минає близько 12 годин. Водночас виготовлення одного комплекту, наприклад на Abrams, триває до 10 днів, а комплект на радянські танки виготовляють за два-три дні. Відмінності полягають у розмірі, вазі й кресленнях, тому що Abrams більший і має іншу конструкцію.

Топменеджер констатував, що встановлення екранів розпочалося ще 2014 року, коли БМП і БТРи захищали екранами від ПТКРів, і коли виникла проблема з дронами, удосконалили попередні рішення, які постійно змінюються.

"Ми змінюємо конструкцію залежно від того, які ураження можуть дістати танки від нових видів боєприпасів, що використовує ворог (...) І поки ми не будемо впевнені, що цей зразок досконалий, ми його не починаємо масштабувати. Але коли ми вже дійшли згоди з військовими, тоді починається виробництво десятків і сотень одиниць", - уточнив Мироненко.

Він також припустив, що західні виробники військової техніки використовуватимуть українські розробки з підвищення безпеки.

"Метінвест" є вертикально інтегрованою групою з видобувних і металургійних підприємств. Підприємства групи розташовані переважно в Донецькій, Луганській, Запорізькій і Дніпропетровській областях. Основними акціонерами холдингу є група "СКМ" (71,24%) і "Смарт-Холдинг" (23,76%), які спільно керують ним. ТОВ "Метінвест Холдинг" - керуюча компанія групи "Метінвест".