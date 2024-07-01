Повідомлено про підозру директору компанії, яка продавала військову амуніцію, ввезену під виглядом гумдопомоги - БЕБ

Повідомлено про підозру директору компанії, яка продавала шоломи й бронежилети, завезені в Україну під виглядом гуманітарної допомоги нібито для потреб Національної гвардії та Збройних сил України, повідомило Бюро економічної безпеки.

"Директор компанії, щоб отримати пільги на ввезення товарів військового призначення, надавав митним органам підроблені листи з неправдивою інформацією про кінцевого отримувача. За документами амуніція призначалася для військової частини Національної гвардії України. Однак фактично імпортовані захисні шоломи та балістичні плити до бронежилетів військовій частині не передавалися. Їх незаконно продавали через мережу спеціалізованих магазинів, що розташовані в кількох регіонах України, та в мережі інтернет", - йдеться в повідомленні в понеділок.

За даними слідства, підозрюваний у травні 2022 року під виглядом гуманітарної допомоги імпортував на митну територію України 1 тис. захисних шоломів і 3 тис. балістичних плит до бронежилетів.

Під час обшуків в офісних і складських приміщеннях і магазинах компанії детективи БЕБ вилучили шоломи, балістичні плити і бронежилети різного класу захисту загальною вартістю понад 40 млн грн.

Також було вилучено фінансово-господарські документи, що підтверджують незаконну діяльність компанії.

Крім того, співробітники Бюро встановили, що службові особи товариства під час продажу амуніції ухилилися від сплати податків на понад 15 млн грн. На незаконно ввезені товари, вилучені під час обшуку, накладено арешт.

Зазначено, що наразі директору товариства повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід у вигляді застави.

Йому інкримінують вчинення шахрайства з фінансовими ресурсами та порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю (ч. 1, 2 ст. 222, ч. 1, 2 ст. 333 Кримінального кодексу України).

Досудове розслідування здійснюють детективи Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України. Оперативний супровід - Служба безпеки України. Процесуальне керівництво - прокурори Офісу генерального прокурора.