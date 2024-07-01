Два екіпажі загону швидкого реагування Українського Червоного Хреста працювали на місці ліквідації наслідків удару КАБ у Харкові

Два екіпажі загону швидкого реагування Харківської обласної організації Українського Червоного Хреста працювали на місці ліквідації наслідків російської повітряної атаки по Харкову в неділю.

"Волонтери надавали першу допомогу постраждалим і здійснювали транспортування поранених із місця подій до швидких", - повідомив Український Червоний Хрест у фейсбуці в понеділок.

Волонтери загону швидкого реагування Українського Червоного Хреста Запорізької області в суботу допомагали постраждалим унаслідок ворожого обстрілу у Вільнянську.

Як повідомлялося, 30 червня керована авіабомба, випущена з населеного пункту Нижній Вільшанець Бєлгородської області (РФ), влучила за декілька метрів від приміщення "Нової пошти" в Слобідському районі Харкова. Унаслідок чого одна людина загинула, дев'ять дістали поранення, зокрема 8-місячний хлопчик. Знищено вісім транспортних засобів, ще п'ять пошкоджено.

За інформацією пресслужби керівника Харківської облпрокуратури, ворожого удару було завдано ФАБ-500 із УМПК. Відстань між місцями пуску КАБ і влучанням становить близько 70 км.

Російські окупанти 29 червня завдали удару по м. Вільнянськ Запорізької області, внаслідок чого загинули сім осіб, зокрема троє дітей, 38 травмовано, з них - дев'ять дітей.