Події

12:50 01.07.2024

Втрати ворога на часовоярському напрямку за червень сягають понад 5 тис. осіб - ОСУВ "Хортиця"

1 хв читати
Втрати ворога на часовоярському напрямку за червень сягають понад 5 тис. осіб - ОСУВ "Хортиця"

На часовоярському напрямку в червні втрати ворога становили 5095 військових убитими та пораненими, ще 24 окупантів було взято в полон, повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин.

У коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" Волошин розповів, що в середньому ворог проводив у червні в районі Часового Яру п’ять штурмів на добу.

"Втрати противника становлять 5095 військових і 24 полонених за місяць", - сказав спікер.

Як повідомили в ОСУВ "Хортиця", минулої доби на часовоярському напрямку було знищено 68 окупантів, 127 дістали поранень, одного взято в полон. Також на напрямку було знищено сім бліндажів і три склади з БК.

Говорячи про минулий тиждень, Волошин повідомив, що на часовоярському напрямку ворожа армія здійснила 1286 обстрілів позицій українських захисників із різних видів озброєння. Також ворожа армія провела 44 штурми, а авіація скинула 128 КАБів.

Теги: #часів_яр #волошин

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:29 28.06.2024
Окупанти кидають на штурми Часового Яру десантників, спецпризначенців і колишніх ув'язнених, ресурс загарбників нескінченний – 24 ОМБр

Окупанти кидають на штурми Часового Яру десантників, спецпризначенців і колишніх ув'язнених, ресурс загарбників нескінченний – 24 ОМБр

15:31 27.06.2024
Сили оборони України витіснили російські сили з мікрорайону Канал у м. Часовому Яру - ОСУВ "Хортиця"

Сили оборони України витіснили російські сили з мікрорайону Канал у м. Часовому Яру - ОСУВ "Хортиця"

14:09 21.06.2024
Російські окупанти почали штурмувати Часів Яр із торецького напрямку – ОСУВ "Хортиця"

Російські окупанти почали штурмувати Часів Яр із торецького напрямку – ОСУВ "Хортиця"

13:32 12.06.2024
Росіяни, ймовірно, домоглися обмеженого прориву до східного передмістя Часового Яру - британська розвідка

Росіяни, ймовірно, домоглися обмеженого прориву до східного передмістя Часового Яру - британська розвідка

20:32 23.05.2024
Активні бойові зіткнення в районах Кліщіївки й Андріївки тривають - ОСУВ "Хортиця"

Активні бойові зіткнення в районах Кліщіївки й Андріївки тривають - ОСУВ "Хортиця"

14:36 15.05.2024
Російських військ у Часовому Яру немає, Сили оборони контролюють місто та його околиці - спікер ОСУВ "Хортиця"

Російських військ у Часовому Яру немає, Сили оборони контролюють місто та його околиці - спікер ОСУВ "Хортиця"

16:06 08.05.2024
У Часовому Яру залишаються 679 осіб - голова Донецької ОВА

У Часовому Яру залишаються 679 осіб - голова Донецької ОВА

18:50 04.05.2024
Ворог стягує додаткові війська в напрямку Часового Яру та Іванівського - ОСУВ "Хортиця"

Ворог стягує додаткові війська в напрямку Часового Яру та Іванівського - ОСУВ "Хортиця"

17:59 03.05.2024
У Красногорівці частина ворожих груп встигли зайти та сховатися на території залишків вогнетривкого заводу, вживаються всі заходи, щоб вибити ворога з н.п. - ОСУВ "Хортиця"

У Красногорівці частина ворожих груп встигли зайти та сховатися на території залишків вогнетривкого заводу, вживаються всі заходи, щоб вибити ворога з н.п. - ОСУВ "Хортиця"

19:09 29.04.2024
Обстановка в районі Часового Яру складна, але контрольована, російських військ у місті немає - спікер ОСУВ "Хортиця"

Обстановка в районі Часового Яру складна, але контрольована, російських військ у місті немає - спікер ОСУВ "Хортиця"

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Вербицького звільнено з посади заступника генпрокурора - Офіс генпрокурора

Найбільші обсяги відключень у понеділок будуть із 16:00 до 24:00 - "Укренерго"

Окупанти обстріляли Українськ на Донеччині, загинули два мирні жителі, пошкоджено 10 багатоповерхівок - ОВА

Окупанти за добу втратили 1110 осіб

Окупанти втратили понад 33 тис. осіб о/с за червень

ОСТАННЄ

Зовнішній аудит НАБУ буде завершено звітом до кінця вересня 2024 року - Меморандум із МВФ

САП отримає повноваження щодо запитів про екстрадицію та міжнародної допомоги в корупційних кейсах - Меморандум із МВФ

Міноборони допустило до експлуатації майже 480 нових зразків ОВТ за шість місяців 2024 року - Гаврилюк

Град і шквали очікуються на заході України у вівторок

На Херсонщині травмована 97-річна жителька через російський обстріл

Нових суддів ВАКС буде призначено до кінця вересня 2024 року - меморандум із МВФ

Київська обласна прокуратура та Солом'янський районний суд заблокували діяльність двох торговельних центрів Arricano

Два екіпажі загону швидкого реагування Українського Червоного Хреста працювали на місці ліквідації наслідків удару КАБ у Харкові

Зеленський привітав Угорщину з початком головування в Раді ЄС і подякував Бельгії за її лідерство в період головування

У більшості областей України очікується спека до 37° без опадів, на заході та півночі пройдуть дощі, місцями з градом

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА