Втрати ворога на часовоярському напрямку за червень сягають понад 5 тис. осіб - ОСУВ "Хортиця"

На часовоярському напрямку в червні втрати ворога становили 5095 військових убитими та пораненими, ще 24 окупантів було взято в полон, повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин.

У коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" Волошин розповів, що в середньому ворог проводив у червні в районі Часового Яру п’ять штурмів на добу.

"Втрати противника становлять 5095 військових і 24 полонених за місяць", - сказав спікер.

Як повідомили в ОСУВ "Хортиця", минулої доби на часовоярському напрямку було знищено 68 окупантів, 127 дістали поранень, одного взято в полон. Також на напрямку було знищено сім бліндажів і три склади з БК.

Говорячи про минулий тиждень, Волошин повідомив, що на часовоярському напрямку ворожа армія здійснила 1286 обстрілів позицій українських захисників із різних видів озброєння. Також ворожа армія провела 44 штурми, а авіація скинула 128 КАБів.