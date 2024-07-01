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12:31 01.07.2024

Вербицького звільнено з посади заступника генпрокурора - Офіс генпрокурора

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Вербицького звільнено з посади заступника генпрокурора - Офіс генпрокурора

Дмитра Вербицького звільнено з посади заступника генерального прокурора, повідомляє Офіс генпрокурора в телеграм-каналі в понеділок.

"Генеральний прокурор Андрій Костін 01.07.2024 підписав наказ про звільнення за власним бажанням з адміністративної посади заступника генерального прокурора Дмитра Вербицького", - йдеться в повідомленні відомства.

Раніше у ЗМІ з'явилася інформація про те, що заступник генпрокурора Вербицький мешкає в будинку в елітному котеджному містечку в Києві, який його племінник купив за дорученням від одеського бізнесмена за ціною, що в шість разів менша за ринкову. Також, згідно з журналістськими розслідуваннями, дівчина Вербицького у 2024-му році стала власницею елітного майна на суму щонайменше 52 млн грн, не маючи для цього власних офіційних доходів.

18 червня Верховна Рада 216 голосами зі 150 необхідних викликала Костіна для інформування щодо майна його заступника Вербицького.

Генпрокурор не з'явився до Верховної Ради і надіслав до парламенту лист із поясненням, у якому повідомив, що стосовно Вербицького відбувається службове розслідування, також проводиться перевірка з боку Національного агентства з питань запобігання корупції щодо способу життя його заступника, а детективи Національного антикорупційного бюро України розпочали кримінальне провадження за ст. 368-5 Кримінального кодексу України (незаконне збагачення).

21 червня Офіс генпрокурора повідомив про те, що обов'язки заступника генпрокурора Дмитра Вербицького покладено на інших заступників генпрокурора.

Агентство "Інтерфакс-Україна" намагається отримати коментар Вербицького щодо інформації про його звільнення.

Теги: #вербицький #звільнення

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