Ворог увечері випустив по Києву ракети "Іскандер-К", а вночі по Дніпру - "Іскандер-М" - Повітряні сили

Фото: https://t.me/dsns_telegram

Ворог ввечері в неділю, 30 червня, випустив по Києву ракети "Іскандер-К" і вночі по Дніпру - "Іскандер-М", також росіяни застосували балістику по Кропивницькому, повідомив начальник служби зв'язків із громадськістю Повітряних сил Збройних сил України Ілля Євлаш.

"Цієї ночі противник завдав балістичного удару по місту Дніпро трьома ракетами "Іскандер-М". Крім того, ворог бив і по Кропивницькому також балістикою. Учора ввечері приблизно о 19:30 ворог застосував крилаті ракети "Іскандер-К" по Києву. Вдалося збити дві ракети, на жаль, унаслідок падіння уламків було пошкоджено інфраструктуру", - сказав Євлаш в ефірі телемарафону.

Він зазначив, що вночі ворог не застосовував безпілотники. За словами спікера, вчорашня атака росіян на Київ суттєвих відмінностей не мала від інших численних атак ворога.

"Суттєвих змін ми не помітили, проте можна сказати, що переважно противник атакує вночі досить серйозно ракетами, але цього разу вони вирішили завдати удару ввечері о 19:30 в неділю, в теплий літній день, коли було багато людей", - додав Євлаш.