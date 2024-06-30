Ворог з авіації вдарив по двох ОТГ Херсонщини, є пошкодження

Російські війська ввечері в неділю вдарили з авіації по двох ОТГ на Херсонщині, пошкоджено гуманітарний штаб та об'єкт критичної інфраструктури, повідомив голова ОВА Олександр Прокудін.

"Сьогодні ввечері російські війська з авіації вдарили по двох населених пунктах Херсонщини", - йдеться в його повідомленні в телеграм-каналі.

Зокрема, в одному із сіл Дар'ївської громади влучання в школу, пошкоджено гуманітарний штаб, об'єкт критичної інфраструктури та житлові будинки.

Також удар двома керованими авіабомбами припав і по Тягинській громаді. Інформація про постраждалих і пошкодження встановлюється.