Події

21:31 30.06.2024

Ворог з авіації вдарив по двох ОТГ Херсонщини, є пошкодження

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Ворог з авіації вдарив по двох ОТГ Херсонщини, є пошкодження

Російські війська ввечері в неділю вдарили з авіації по двох ОТГ на Херсонщині, пошкоджено гуманітарний штаб та об'єкт критичної інфраструктури, повідомив голова ОВА Олександр Прокудін.

"Сьогодні ввечері російські війська з авіації вдарили по двох населених пунктах Херсонщини", - йдеться в його повідомленні в телеграм-каналі.

Зокрема, в одному із сіл Дар'ївської громади влучання в школу, пошкоджено гуманітарний штаб, об'єкт критичної інфраструктури та житлові будинки.

Також удар двома керованими авіабомбами припав і по Тягинській громаді. Інформація про постраждалих і пошкодження встановлюється.

 

 

 

Теги: #херсонська_область #обстріли

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