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21:28 30.06.2024

Рютте в прощальному зверненні на посаді прем'єра закликав Нідерланди не залишати Україну

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Рютте в прощальному зверненні на посаді прем'єра закликав Нідерланди не залишати Україну

Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте у своєму останньому зверненні до народу закликав країну підтримувати Україну і берегти мир у себе в країні, передає видання "Голос Америки".

"Надзвичайно важливо, щоб наша країна була включена до Європейського Союзу і НАТО. Разом ми сильніші, ніж наодинці. Особливо зараз, коли війна відбувається за кілька годин польоту від нашої країни", - сказав Рютте у відеозверненні зі свого офісу в Гаазі.

"Ця думка має мотивувати нас продовжувати підтримувати Україну. Заради миру там і безпеки тут", - наголосив він.

"Тут немає війни, ви можете бути тим, ким ви є, ми процвітаємо", - додав він.

У соцмережі Х Рютте помістив відеозвернення і подякував народу за можливість очолювати уряд.

"Я вважаю великою честю і великим задоволенням бути вашим прем'єр-міністром. Я робив це з неймовірним задоволенням. Дякую", - написав Рютте.

Видання пише, що Рютте у зверненні назвав авіакатастрофу MH17, що сталася біля Донецька 2014 року "можливо, найглибшою та найбільш емоційною подією за час свого прем'єрства".

"MH17 змінив мої особисті погляди на світ. Після MH17 я зрозумів більш ніж раніше, наскільки важливим є те, що країна не одна у світі, сповненому сум'яття і загроз. Як країни, що працюють разом, відкривають вікна одна одній", - сказав Рютте.

Пасажирський літак прямував з Амстердама до Малайзії, його збила ракета, убивши всіх 298 пасажирів і членів екіпажу, серед них - 196 громадян Нідерландів.

Як повідомлялося раніше, 26 червня Північноатлантична рада домовилася затвердити Марка Рютте, прем'єра Нідерландів, який іде у відставку з посади, на посаду наступного генсека НАТО, йдеться в заяві альянсу.

 

Теги: #рютте #підтримка #нідерланди

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