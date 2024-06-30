Із будинку в Оболонському районі евакуйовано десять жителів, пожежу балконів на 7 і 8 поверхах ліквідовано

Фото: https://t.me/dsns_telegram

Із постраждалого внаслідок падіння уламків від збитої російської ракети будинку в Оболонському районі евакуйовано 10 мешканців, станом на 20:30 ліквідовано пожежу балконів на 7 і 8 поверхах, сталося часткове руйнування балконів на 6 і 7 поверхах.

"Із будинку в Оболонському районі евакуювали 10 мешканців. Наразі до медиків звернулися п'ятеро постраждалих. Усі - жінки, з гострою реакцією на стрес. Одну літню жінку госпіталізували, іншим надають допомогу на місці", - написав мер Києва Віталій Кличко в телеграм-каналі в неділю.

Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС) повідомила, що станом на 20:30 ліквідовано пожежу балконів на 7 і 8 поверхах. Сталося часткове руйнування балконів на 6 і 7 поверхах. Також існує загроза руйнування балкона на 8 поверсі багатоповерхівки.