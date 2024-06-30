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16:49 30.06.2024

Генштаб ЗСУ: війська РФ збільшили кількість атак на Харківському та Куп'янському напрямках, зберігають високу активність на Покровському

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Генштаб ЗСУ: війська РФ збільшили кількість атак на Харківському та Куп'янському напрямках, зберігають високу активність на Покровському
Фото: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua

Від початку доби і станом на 16:00 на фронті відбулося 90 бойових зіткнень, зросла кількість атак ворога на Харківському та Куп'янському напрямках, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"Окупанти збільшили кількість атак на Харківському напрямку. Відбито п'ять спроб просунутися в бік наших позицій. Активних бойових дій поки що немає", - ідеться у зведенні Генштабу, опублікованому у фейсбуці в неділю.

Повідомляється, що аналогічна ситуація склалася на Куп'янському напрямку, де агресор штурмував від початку доби п'ять разів. "Інша активність ворога відсутня", - зазначається у зведенні.

Зазначається, що на Лиманському напрямку від початку доби відбулося дев'ять штурмових дій військ РФ. Ворог діяв у районах Невського та Торського, два бойові зіткнення в районі Невського ще тривають.

На Краматорському напрямку відбуваються бої в районі Часового Яру, до 16:00 відбулося шість атак ворога, чотири - тривають. На Торецькому напрямку ворог застосував авіацію. Завдано ударів КАБ у районах Нью-Йорка, Залізного і Торецька.

На Покровському напрямку агресор атакує в районах Воздвиженки, Новоолександрівки, Євгенівки та Сокола. Загалом 29 штурмових дій від початку доби, шість із них тривають. На Времівському напрямку триває бій у районі Макарівки.

На інших напрямках обстановка суттєвих змін не зазнала.

Теги: #генштаб_зсу #фронт

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