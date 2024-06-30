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16:47 30.06.2024

Бажання Путіна вести довгу війну проти України зменшуватиметься - Зеленський

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Бажання Путіна вести довгу війну проти України зменшуватиметься - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський, коментуючи підсумки візиту Володимира Путіна до Північної Кореї, заявив, що, зважаючи на брак артилерії та снарядів у російської армії, бажання Путіна вести довгу війну проти України зменшуватиметься.

В інтерв'ю The Philadelphia Inquirer, опублікованому в телеграм-каналі Зеленського в неділю, він заявив, що "зустріч Путіна з (лідером - ІФ-У) Північної Кореї минулого тижня - це " виделка в око" китайському лідеру Сі Цзіньпіну".

"Але я думаю, що у нього (Путіна - ІФ-У) безвихідна ситуація була, тому що йому потрібні дві речі. Насамперед щось зробити політично, тому що він побачив понад сто країн на Саміті миру... Саміт миру змусив Путіна шукати союзників. І ось вони - союзники, ось ми бачимо терористичну країну - Північну Корею", - сказав Зеленський.

"Що його змусило? Безумовно, політична ізоляція, а по-друге, у нього не вистачає артилерії. Усе дуже примітивно. Є кілька мільйонів артилерійських снарядів у Північній Кореї. Путіну просто потрібна ця артилерія", - додав президент.

Водночас, як наголосив глава Української держави, "Путін побоюється Китаю і ризикує відносинами з Китаєм через те, що в нього просто нестача снарядів (і він поїхав до Північної Кореї - ІФ-У)".

Водночас, зауважив Зеленський, цей візит Путіна до Північної Кореї - хороший сигнал для українських воїнів. "Тому що не все так добре на полі бою в Росії", - сказав він.

"Якщо взяти ті запаси, які є в Північній Кореї, артилерійські запаси - я не знаю, скільки вони виробляють, але безумовно, виробництво завжди повільніше, ніж усі наявні запаси. Також якщо взяти всі запаси, я думаю, у них запасів там мільйонів п'ять артилерійських снарядів на складах. То я вам скажу, що це менше, ніж Росія використала протягом року", - сказав президент України.

Це, за його словами, " свідчить про те, що все вони (Північна Корея - ІФ-У) йому (Путіну - ІФ-У) дати не можуть, тому що їм самим потрібні запаси. Це також свідчить про те, що є розуміння для всіх партнерів: давайте не будемо говорити про тривалу війну, тому що в нього (Путіна - ІФ-У) немає сил на це".

"У нас немає бажання в Україні, а в нього бажання є (вести довгу війну - ІФ-У). У нього немає сил. Це і факт. І якщо ... не продавати Путіну елементи (для виробництва зброї - ІФ-У), заборонити, контролювати і сфокусуватися на цьому, то ... бажання в нього зменшуватиметься на цю війну. Війну без можливостей", - підсумував Зеленський.

Теги: #зеленський #інтервю

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