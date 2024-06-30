У Вільнянську кількість постраждалих унаслідок обстрілу зросла до 38 осіб - Офіс генпрокурора

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Кількість постраждалих унаслідок ворожого обстрілу у Вільнянську Запорізької області зросла до 38 осіб, повідомляє Офіс генерального прокурора.

"Унаслідок ворожої атаки на місто Вільнянськ Запорізької області загинуло 7 осіб, серед них 3 дітей, ще 38 травмовано, з них 9 - діти", - йдеться в повідомленні, опублікованому в телеграм-каналі в неділю.

Як повідомлялося, російські окупанти в суботу, 29 червня, завдали удару по м. Вільнянськ Запорізької області. Раніше було відомо про сімох загиблих і 36 постраждалих.

У Запорізькій області 30 червня оголошено днем жалоби за загиблими.