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11:44 30.06.2024

Проєктна документація на будівництво першої черги НВМК пройшла держекспертизу з позитивними висновками - Порхун

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Проєктна документація на будівництво першої черги Національного військового меморіального кладовища (НВМК) пройшла державну експертизу з позитивними висновками, повідомив в.о. міністра у справах ветеранів Олександр Порхун.

"Проєктна документація на будівництво I черги Національного військового меморіального кладовища пройшла державну експертизу. Висновок - позитивний. Проєкт розроблено відповідно до чинних державних будівельних норм, стандартів і правил: від експлуатаційної безпеки до питань енергозбереження та інклюзії", - написав Порхун у Facebook.

За його словами, порушень санітарного та епідеміологічного добробуту населення не виявлено, також не виявлено впливу на екологію.

Порхун нагадав, що в рамках перших двох пускових комплексів НВМК буде побудовано: сектори поховань, колумбарні стіни, будинок жалоби, вхідну групу, центральну площу, зону рекреації, під'їзну дорогу, зупинки громадського транспорту, автостоянку, адміністративну та господарську будівлі і пункт охорони.

"На початку наступного тижня ми оголошуємо тендер на відбір підрядника безпосередньо для будівництва", - додав він.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів у жовтні 2022 року схвалив створення Міністерством ветеранів ДП "Національне військове меморіальне кладовище".

У серпні 2023 року Кабмін схвалив реалізацію до серпня 2025 року проєкту НВМК у Гатненській громаді під Києвом. Пізніше в Мінветеранів повідомили про плани почати будівництво НВМК у Гатненській громаді під Києвом наприкінці листопада і ввести в експлуатацію його першу чергу до кінця року. 7 грудня 2023 року в Мінветеранів презентували громадськості ескізний проєкт НВМК і візуальні проєкти уніфікованих надгробних плит.

23 лютого Кабінет міністрів затвердив порядок використання коштів на будівництво Національного військового меморіального кладовища, а 4 березня спростив процедуру видалення зелених насаджень для будівництва кладовища.

27 березня в. о. міністра у справах ветеранів Олександр Порхун заявив, що перші поховання на НВМК можуть розпочатися вже наприкінці літа - на початку осені 2024 року, а повністю побудувати весь комплекс планують до 2027 року.

Теги: #нвмк #порхун

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