30 червня: Яке сьогодні свято, все про цей день

ДЕНЬ 857 РОСІЙСЬКА Агресія - DAY 857 RUSSIAN AGRESSION

30 червня святкують Всесвітній день соціальних мереж, Міжнародний день астероїда, Міжнародний день парламентаризму.

В Україні – День арбітражного керуючого.

Православна церква – Собор Усіх святих; Собор святих славних і всехвальних дванадцяти апостолів; блаженного священномученика Василія Величковського.

Міжнародний день парламентаризму

30 червня відзначається Міжнародний день парламентаризму, затверджений резолюцією Генеральної Асамблеї ООН. Його метою є підвищення грамотності людей щодо роботи вищого законодавчого органу, його завдань та можливостей.

У 1889 році в Парижі зібралася перша конференція Міжпарламентського союзу, на якій були присутні представники кількох країн. Наразі організація налічує у своєму складі депутатів із 178 країн світу.

Всесвітній день соціальних мереж

Соціальні мережі – це онлайн платформи, які дозволяють ділитися думками, ідеями та інформацією шляхом створення віртуальних спільнот. Завдяки соціальним мережам ми завжди на зв'язку з людьми, спілкування з якими для нас важливе – це насамперед наші близькі, а також друзі, колеги і просто добрі знайомі.

Існує чимало думок про позитивний та негативний вплив соціальних мереж, проте немає сумнівів у тому, що за кілька десятиліть завдяки цьому явищу комунікація та інші сфери людського життя зазнали суттєвих змін. Тому в 2010 році за ініціативи однієї з медіа-компаній США з'явилося особливе свято – Всесвітній день соціальних мереж, яке відтоді щороку відзначають 30 червня.

Ще цього дня:

1908 – В Одесі пройшов перший у Російській імперії політ на аеростаті;

1910 - Закінчено укладання телефонного кабелю між Європою та Південною Америкою;

1913 – Почалася Друга балканська війна;

1934 – "Ніч довгих ножів" – лідер націонал-соціалістів Адольф Гітлер знищив небажаних друзів та ненависних ворогів-соратників (Рема, фон Шлейхера, Штрассера та ін.);

1940 - За наказом Геринга розпочалася повітряна блокада Великої Британії;

1941 – Українські Національні збори у Львові проголосили Акт відновлення Української Держави та створили Українське Державне Правління під проводом Ярослава Стецька;

1947 – У Мюнхені відновило роботу Наукове товариство імені Тараса Шевченка, перенесене зі Львова;

1948 - Вільям Шоклі, Волтер Браттейн і Джон Бардін з "Bell Laboratories" оголосили про створення транзистора;

1988 - За непокору церковній реформі папа Іван Павло ІІ відлучив від церкви французького архієпископа Лефебра;

1991 - У Сімферополі закінчилася перша сесія Курултаю кримських татар, на якій було сформовано Національний меджліс на чолі з Мустафою Джемільовим;

1992 - Прийнятий закон про розподіл повноважень між державними органами України та Автономною Республікою Крим;

2013 - Почався антиміліцейський протест у селищі Врадіївка;

2022 - Росія покинула захоплений український острів Зміїний, зазнавши великих втрат у живій силі та техніці. З боку Росії це було оголошено як "жест доброї волі", а насправді чергова поразка загарбників, що напали на Україну.

Церковне свято

Собор Усіх святих

Собор святих славних і всехвальних дванадцяти апостолів. Це свято присвячене дванадцяти апостолам Ісуса Христа, які були його найближчими учнями та першими проповідниками християнства: Петру Першоверховному, Андрію Первозваному, Якову Зеведеєву, Івану Богослову, Пилипу, Варфоломію, Фомі, Матвію, Якову Алфеєву, Тадею, Симону Кананіту, а також апостолу Маттію, обраному до числа дванадцяти апостолів замість Юди Іскаріота. Ісус Христос зібрав собі учнів серед простого люду за три роки до свого розп’яття на Хресті. Він обирав тих, хто не лише міг усім серцем осягнути глибину Його вчення, але й донести до інших Любов до Бога, здатних служити людству.

Покликані до апостольства 70 учнів були наділені Ісусом чудодійною силою, вони покинули своїх рідних та звичне життя, щоб крок за кроком слідувати за своїм Божественним Вчителем, розділяти з Ним усі труднощі й страждання на нелегкому шляху до Істини й спасіння роду людського.

Серед 70 учнів Ісуса Христа було обрано саме 12, бо це число збігається з числом дванадцяти колін ізраїльських. На час проповіді Христа з дванадцяти родів ізраїльських збереглося лише два з половиною: Юди, Веніаміна і половина від Левія. Решта дев’ять з половиною родів з часу завоювання Північного царства (722 рік до н. е.) вважалися зниклими.

Іменини: Андрій, Іван, Матвій, Михайло, Петро, Степан, Яків, Ян.