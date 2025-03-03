3 березня: Яке сьогодні свято, все про цей день

ДЕНЬ 1104 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 1104 RUSSIAN AGRESSION

3 березня відзначають в Україні та світі відзначають День письменника, День народження Національної бібліотеки України імені Ярослава Мудрого.

Також сьогодні Всесвітній день дикої природи, Міжнародний день ірландського віскі, Всесвітній день тенісу.

Православна церква - Про блудного сина; святих мучеників Євтропія, Клеоніка і Василіска.

Всесвітній день письменника

Відзначається згідно з рішенням 48-го конгресу Міжнародного ПЕН-клубу, що відбувся 12–18 січня 1986 р.

Міжнародний день письменника можуть вважати своїм професійним днем також редактори, журналісти, історики та інші майстри слова. Саме 3 березня усі автори мають можливість зібратись для презентації творчих напрацювань, обговорення літературних новинок та нагородження найкращих за письменницьку діяльність.

У Всесвітній день письменників згадаємо тих, хто загинув від рук рашистів. Багато кому їхня смерть навіть нагадала про українських культурних діячів, які загинули від репресій в срср - "розстріляне відродження".

Дитячого письменника і поета Володимира Вакуленка (1972-2022) рашисти вбили в тимчасовій окупації на Харківщині. Він був учасником Революції Гідності і отримав поранення в Маріїнському парку 18 лютого 2014 р. під час сутички з "тітушками". Його книга "Я перетворююсь.Щоденник окупації. Вибрані вірші" вийшла у видавництві Vivat у 2023 р.

Письменник і засновник літературного проєкту "Дух нації" Юрій Руф від перших днів повномасштабної війни пішов добровольцем на захист України (1980-2022). Воював у складі львівської 24-ї бригади. Героїчно загинув навесні 2022 року на Луганщині.

Дитячого письменника і поета Володимира Вакуленка (1972-2022) рашисти вбили в тимчасовій окупації на Харківщині. Він був учасником Революції Гідності і отримав поранення в Маріїнському парку 18 лютого 2014 р. під час сутички з "тітушками". Його книга "Я перетворююсь.Щоденник окупації. Вибрані вірші" вийшла у видавництві Vivat у 2023 р.

Вікторія Амеліна (1986-2023) - талановита українська письменниця, громадська діячка багато часу приділяла документуванню воєнних злочинів рашистів, дослідженню війни, приєдналася до правозахисної організації Truth Hounds, яка документує воєнні злочини на звільненних територіях України. Її життя обірвалося через поранення, спричинене ракетним ударом рашистських нелюдів по Краматорську в червні 2023 р.

Гліб Бабіч - воїн, поет, волонтер (1969-2022). З 2014 р. добровольцем долучився до Антитерористичної операції на сході України. Пройшов п'ять років війни і шість бойових ротацій. Служив у 10-й гірсько-штурмовій бригаді.

Максим "Далі" Кривцов (1990-2024) - український поет, фотограф, громадський діяч, доброволець. Автор поетичної збірки "Вірші з бійниці". У цьому році У видавництві "Наш формат" вийшла друком книжка "На мінному полі пам'яті" - щоденники й записи Максима Кривцова, які він почав фіксувати ще від 2015 р.

Максим Петренко (1983-2022) - український письменник, науковець, винахідник, педагог, популяризатор читання, військовослужбовець Національної гвардії Україн, автор роману-щоденника "Спокійної ночі". Воював з 2014 р. Довго вважався зниклим безвісти.

Ілля Чернілевський (1991-2022) - український поет, співак, композитор, перекладач. Збірка його віршів "Я птах між тенет" побачила світ за півтора роки після його загибелі. Ілля Чернілевський на початку повномасштабного вторгнення добровольцем пішов до військкомату. Його не хотіли брати, бо не мав досвіду служби. Спочатку записався до загону тероборони, а на початку березня 2022 р. став до лав ЗСУ, служив у 110-й бригаді. Воював - і продовжував писати. Загинув на Донеччині, біля селища Кам’янка Покровського району в день народження мами. Ілля - син Станіслава Чернілевського, чудового поета, кінорежисера, педагога.

День народження Національної бібліотеки України ім. Ярослава Мудрого

Сьогодні виповнюється 159 років від дня заснування в Києві Національної бібліотеки України імені Ярослава Мудрого (на той час – Київська російська публічна бібліотека);

Національна бібліотека України імені Ярослава Мудрого (раніше — Національна парламентська бібліотека України) — одна з найбільших і найстаріших книгозбірень України, провідний державний культурний, освітній, науково-інформаційний заклад.

Заснована 3 березня 1866 року. Постраждала під час Другої світової війни. Обслуговує понад 25 тисяч читачів. З 1958 року провадить міжнародний книгообмін. Бібліотека складає матеріали рекомендаційної бібліографії, посібники з бібліотекознавства, вивчає, узагальнює і поширює передовий досвід роботи бібліотек.

Станом на 2015 рік розмір фондів становив близько 4,7 млн одиниць.

Всесвітній день дикої природи

Відзначається щорічно відповідно до рішення Генеральної Асамблеї ООН A / RES / 68 / 205.

Вперше це молоде свято відзначили у 2013 році. З цього часу день регулярно нагадує нам про вразливість світу фауни та флори та нагальну потребу в його захисті.

Міжнародний день ірландського віскі

Міжнародний день ірландського віскі, що відзначається щорічно 3 березня, є всесвітнім святом ірландського духу. Цей день присвячений вшануванню багатої історії, різноманітних стилів та унікальних методів виробництва ірландського віскі.

Всесвітній день тенісу

Всесвітній день тенісу - це міжнародне свято тенісу, яке відзначається щороку у перший понеділок березня. День був вперше встановлений у 2013 році і визнаний Міжнародною федерацією тенісу (ITF).

Цього дня народилися:

180 років від дня народження Ґеорга Фердинанда Людвіга Філіпа Кантора (1845−1918), німецького математика, основоположника теорії множин;

130 років від дня народження Рагнара Антона Кіттіля Фріша (1895−1973), норвезького економіста, лауреата Нобелівської премії в галузі економіки (1969);

120 років від дня народження Максима Федотовича Гулого (1905–2007), українського біохіміка, Героя України (2005);

100 років від дня народження Федора Юрійовича Палфія (1925−1996), українського вченого-біохіміка.

Ще цього дня:

1917 - 3-4 березня у Києві організована Українська Центральна Рада (УЦР);

1918 - Згідно Берестейського миру радянська Росія визнала незалежність України;

1923 - Вийшов друком перший номер нью-йоркського часопису "Time";

1924 - У Туреччині скасували Османську династію, халіфат, інші релігійні органи влади та розпочали світські реформи;

1931 - Президент США Гувер затвердив рішення Конгресу США вважати вірш "Зоряно-смугастий прапор", написаний у 1814 році Френсісом Кі під впливом подій англо-американської війни 1812 року і покладений згодом на мелодію популярної англійської пісні "To Anacreon in Heaven", офіційним гімном США;

1945 - У Львові розпочала роботу Обласна державна картинна галерея;

1947 - Дав промисловий струм відновлений перший агрегат Дніпровської ГЕС, підірваної НКВС 1941 року;

1952 - Затверджено генеральний план забудови Черкас, розроблений Київським інститутом проєктування;

1991 - У Латвії та Естонії відбулися референдуми, на яких більшість громадян висловилася за вихід цих республік зі складу СРСР;

1994 - Україна й США підписали договір про дружбу і співпрацю;

2005 - Стів Фоссетт здійснив перший одиночний безпосадковий авіапереліт навколо Землі на літаку Virgin Atlantic GlobalFlyer;

2020 - Оголошено про перший підтверджений випадок коронавірусної хвороби 2019 в Україні;

2022 — Грузія офіційно подала заявку на вступ до Європейського Союзу.

Церковне свято:

Православне свято 3 березня - день пам'яті святих мучеників Євтропія, Клеоніка і Василіска, які загинули за християнську віру.

Євтропій, Клеонік і Василіск жили в III-IV століттях у Амасії (сучасна територія Туреччини). Євтропій і Клеонік були братами, вони дружили з Василіском, і всі троє сповідували християнство.

За християнську віру стратили їхнього наставника і родича Василіска - Феодора Тирона, а незабаром заарештували і трьох друзів. Їх запроторили до в'язниці, але й там вони почали проповідувати і хрестити язичників. Правитель міста дізнався, що у в'язниці сидять друзі Феодора Тирона, і велів привести їх на допит. Там їх примушували зректися Христа і принести жертви в язичницькому храмі, і тоді Євтропій звернувся до Бога: "Будь із нами, і нехай на цьому місці буде принесено безкровну жертву Тобі, Істинному". Тієї ж миті почався землетрус і язичницьке капище зруйнувалося. Євтропія, Клеоника і Василіска стратили, а через багато років на місці цього язичницького храму звели християнську церкву.

Початок Великого посту

Сьогодня починається Великий піст. Це один із найдовших і найсуворіших постів у році, який триватиме до Великодня, 20 квітня.

У цей час віряни намагаються очистити душу й тіло від усього зайвого - стати духовно кращими, чистішими, перемогти свої слабкості та вади. Одне з правил посту - це обмеження в їжі, в цей період забороняється вся їжа тваринного походження, хоча в деякі свята дозволяється риба. Але суть посту не в у відмові від їжі.

Неправильно вважати, що піст пройдено, якщо людина тільки постила, але водночас не молилася, не прагнула стати кращою, а продовжувала здійснювати повсякденні гріхи.

Іменини: Михайло, Марта.