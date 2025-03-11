Події

17:17 11.03.2025

Від початку доби було 202 боєзіткнень, ворог найбільш активний на покровському, куп’янському напрямках та у Курській області – Генштаб ЗСУ

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Від початку доби було 202 боєзіткнень, ворог найбільш активний на покровському, куп’янському напрямках та у Курській області – Генштаб ЗСУ
Фото: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua

Всього на лінії фронту станом на 16:00 зафіксовано 202 боєзіткнення, армія РФ активно атакує на покровському, куп’янському та курському напрямках, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у середу.

Так, на покровському напрямку ворог 58 разів намагався потіснити Сили оборони із займаних позицій у районах населених пунктів Водяне Друге, Новотроїцьке, Промінь, Лисівка, Новоукраїнка, Зелене, Звірове, Леонтовичі, Сергіївка, Удачне, Новоолександрівка, Надіївка, Преображенка, Богданівка, Катеринівка, Олексіївка, Шевченко та Андріївка. Сили оборони стримують натиск та відбили 47 атак противника, 11 боєзіткнень тривають дотепер.

На куп’янському напрямку російські окупанти 40 разів атакували позиції Сил оборони в районах Нової Кругляківки, Петропавлівки та Загризового, на даний час триває п’ять боєзіткнень.

"На курському напрямку з початку доби відбулося 23 боєзіткнення, 14 з яких тривають дотепер. Крім того, ворог завдав трьох авіаційних ударів, скинувши три КАБ, та здійснив 167 артилерійських обстрілів, зокрема дев’ять - із реактивних систем залпового вогню", - йдеться у зведенні.

На торецькому напрямку агресор наші захисники відбили 21 штурм окупантів, ще шість бойових зіткнень тривають. На лиманському напрямку загарбницька армія здійснила 18 атак на позиції українців, дотепер тривають сім боєзіткнень. На новопавлівському напрямку ворог 15 разів намагався прорвати оборону наших захисників, на даний час тривають три боєзіткнення. На гуляйпільському напрямку відбулося 15 боїв із противником. На краматорському напрямку відбулося 13 боєзіткнень, українські захисники ще відбивають чотири штурмові дії російських загарбників. На оріхівському напрямку ворог проводив дев’ять наступальних дій, на цей час незавершеними залишаються чотири боєзіткнення. На харківському напрямку противник від початку доби п’ять разів проводив наступальні дії. На сіверському напрямку наші оборонці відбили дві атаки противника, ще три боєзіткнення тривають досі. На придніпровському напрямку ворог двічі атакував позиції наших захисників, успіху не мав.

На решті напрямків суттєвих змін в обстановці не відбулося.

Теги: #фронт #генштаб

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