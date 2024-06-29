Глави МЗС України та Вірменії провели переговори на полях Дубровницького форуму в Хорватії

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та міністр закордонних справ Вірменії Арарат Мірзоян на полях Дубровницького форуму в Хорватії обговорили безпекову ситуацію в Європі та на Південному Кавказі.

"Я подякував Вірменії за участь у першому Саміті миру в Швейцарії та проінформував свого колегу про подальшу роботу з реалізації Формули миру на шляху до справедливого і сталого миру в Україні", - написав Кулеба в соцмережі Х.

Міністри також зосередили увагу на шляхах поглиблення двосторонніх зв'язків і міжнародного співробітництва, особливо у світлі майбутнього членства України в ЄС.

Зі свого боку МЗС Вірменії повідомило, що співрозмовники обговорили питання двостороннього політичного діалогу. "У цьому контексті сторони наголосили на важливості політичних консультацій, що проводяться в Києві, і періодичних взаємодій у різних форматах", - наголошується в повідомленні.

Співрозмовники також торкнулися регіональних питань. Міністр закордонних справ Вірменії представив ситуацію з безпекою на Південному Кавказі.