Події

20:40 29.06.2024

Глави МЗС України та Вірменії провели переговори на полях Дубровницького форуму в Хорватії

1 хв читати
Глави МЗС України та Вірменії провели переговори на полях Дубровницького форуму в Хорватії

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та міністр закордонних справ Вірменії Арарат Мірзоян на полях Дубровницького форуму в Хорватії обговорили безпекову ситуацію в Європі та на Південному Кавказі.

"Я подякував Вірменії за участь у першому Саміті миру в Швейцарії та проінформував свого колегу про подальшу роботу з реалізації Формули миру на шляху до справедливого і сталого миру в Україні", - написав Кулеба в соцмережі Х.

Міністри також зосередили увагу на шляхах поглиблення двосторонніх зв'язків і міжнародного співробітництва, особливо у світлі майбутнього членства України в ЄС.

Зі свого боку МЗС Вірменії повідомило, що співрозмовники обговорили питання двостороннього політичного діалогу. "У цьому контексті сторони наголосили на важливості політичних консультацій, що проводяться в Києві, і періодичних взаємодій у різних форматах", - наголошується в повідомленні.

Співрозмовники також торкнулися регіональних питань. Міністр закордонних справ Вірменії представив ситуацію з безпекою на Південному Кавказі.

 

Теги: #вірменія #зустріч #мзс

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:49 29.06.2024
Кулеба і помічник держсекретаря США О'Браєн обговорили поставку додаткових систем Patriot Україні, скоординували подальші кроки в цьому напрямі

Кулеба і помічник держсекретаря США О'Браєн обговорили поставку додаткових систем Patriot Україні, скоординували подальші кроки в цьому напрямі

19:36 29.06.2024
Глави МЗС України та Північної Македонії обговорили підготовку двосторонньої угоди у безпековій сфері

Глави МЗС України та Північної Македонії обговорили підготовку двосторонньої угоди у безпековій сфері

19:59 27.06.2024
Зеленський у Брюсселі обговорив із прем'єром Словенії фіналізацію майбутньої двосторонньої безпекової угоди

Зеленський у Брюсселі обговорив із прем'єром Словенії фіналізацію майбутньої двосторонньої безпекової угоди

19:52 27.06.2024
Президент Словаччини Пеллегріні вперше зустрівся із Зеленським і побажав якнайшвидшого і справедливого миру для України

Президент Словаччини Пеллегріні вперше зустрівся із Зеленським і побажав якнайшвидшого і справедливого миру для України

19:29 27.06.2024
Зеленський у Брюсселі обговорив із прем'єром Чехії постачання снарядів і майбутню безпекову угоду

Зеленський у Брюсселі обговорив із прем'єром Чехії постачання снарядів і майбутню безпекову угоду

19:03 27.06.2024
Зеленський обговорив із фон дер Ляєн посилення санкцій проти РФ і використання доходів від заморожених російських активів

Зеленський обговорив із фон дер Ляєн посилення санкцій проти РФ і використання доходів від заморожених російських активів

21:05 26.06.2024
Папа Римський зустрівся з родичами незаконно засуджених у РФ військовополонених бійців бригади "Азов"

Папа Римський зустрівся з родичами незаконно засуджених у РФ військовополонених бійців бригади "Азов"

21:48 25.06.2024
Кулеба переконаний, що приєднання України до ЄС призведе до низки неочікуваних і позитивних наслідків для всього континенту та світу

Кулеба переконаний, що приєднання України до ЄС призведе до низки неочікуваних і позитивних наслідків для всього континенту та світу

15:08 25.06.2024
Зеленський обговорив із головою німецького бундесрату результати берлінської Конференції з питань відновлення України

Зеленський обговорив із головою німецького бундесрату результати берлінської Конференції з питань відновлення України

20:42 24.06.2024
Дуда сподівається, що Китай допоможе встановити в Україні мир, що відповідає принципам міжнародного права

Дуда сподівається, що Китай допоможе встановити в Україні мир, що відповідає принципам міжнародного права

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Кількість постраждалих у Вільнянську зросла до 23 людей - ДСНС

Кількість постраждалих у Вільнянську в результаті обстрілу зросла до 20 осіб

У Вільнянську внаслідок обстрілу семеро людей загинули, поранення дістали 18 - МВС

У Вільнянську в результаті обстрілу 11 постраждалих, троє з них діти - Зеленський

У Вільнянську внаслідок обстрілу семеро людей загинули, десять поранено

ОСТАННЄ

Кількість постраждалих у Вільнянську зросла до 23 людей - ДСНС

Кількість постраждалих у Вільнянську в результаті обстрілу зросла до 20 осіб

На вовчанському напрямку спостерігаються численні випадки відмов російських штурмовиків від виконання завдань - ОСУВ "Хортиця"

Дергачі зазнали найбільш масованого удару з 2022 року, постраждали три людини

У Вільнянську внаслідок обстрілу семеро людей загинули, поранення дістали 18 - МВС

У Вільнянську в результаті обстрілу 11 постраждалих, троє з них діти - Зеленський

На фронті вже відбулося 90 бойових зіткнень, противник атакує на покровському та харківському напрямках

30 тисяч квадратних кілометрів деокупованих територій визнано безпечними від мінних загроз

Ворог наростив кількість атак по всій лінії фронту

У Вільнянську внаслідок обстрілу семеро людей загинули, десять поранено

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА