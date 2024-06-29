У Вільнянську в результаті обстрілу 11 постраждалих, троє з них діти - Зеленський

Кількість постраждалих у Вільнянську Запорізької області зросла до 11 осіб, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Семеро людей, серед них двоє дітей, убиті російським ракетним ударом по Запорізькій області. Мої співчуття всім, хто втратив рідних. На сьогодні відомо про одинадцять поранених - троє з них діти. Усі служби на місці й допоможуть максимально. На жаль, кількість постраждалих ще може зрости", - написав Зеленський у телеграм-каналі в суботу.

Він зазначив, що українські міста та громади щодня зазнають таких російських ударів.

"Але є способи подолати це: знищувати терористів там, де вони є, знищувати пускові установки російських ракет, бити справді далекобійно та збільшувати кількість сучасних систем ППО в Україні. Я дякую всім партнерам, які допомагають. І рішення, яких ми потребуємо, потрібно прискорити. Будь-яке затягування з рішеннями в цій війні означає втрату людських життів", - наголосив президент.