Події

11:33 29.06.2024

Від початку доби відбулося 37 бойових сутичок - Генштаб ЗСУ

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Від початку доби відбулося 37 бойових сутичок - Генштаб ЗСУ
Фото: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua

Сили оборони України продовжують ведення оборонної операції проти російського агресора, у суботу, за оперативною інформацією на 10.00, відбулося 37 бойових сутичок; загарбники здійснили 12 авіаударів 35 КАБами та 25 ударів дронами-камікадзе, 630 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, повідомляє Генштаб ЗСУ.

На Харківському напрямку наразі відбулося шість атак окупантів у районі Вовчанська. Дві - відбиті, бойові зіткнення в чотирьох локаціях тривають. Ситуація контрольована. Минулої доби на напрямку загарбники втратили 129 осіб живої сили, 40 із них - безповоротно. Знищено три бойові броньовані машини, вісім автомобілів і три одиниці спецтехніки. Пошкоджено, зокрема, один танк, три ББМ, три артилерійські системи та два автомобілі. Уражено 35 бліндажів ворога та знищено один склад із боєприпасами.

На Куп'янському напрямку триває атака наших позицій у районі Стельмахівки. Ситуація контрольована.

На Сіверському напрямку вже відбито два ворожі штурми. А три спроби загарбників просунутися вперед біля Спірного та Виїмки тривають. Українські воїни завдають ворогу комплексного вогневого ураження.

На Краматорському напрямку від початку доби відбулося п'ять бойових зіткнень. Дві атаки поблизу Калинівки відбито, тривають бойові дії в районі Часового Яру. Російський агресор успіху не має.

Ворог активно діє на Торецькому напрямку - сьогодні намагається витіснити наших захисників із позицій поблизу Торецька. Триває бій у трьох локаціях.

Особливо активним противник залишається на Покровському напрямку. Уже від початку доби здійснив вісім спроб прорвати нашу оборону в районах Воздвиженки, Прогресу та Сокола. З них чотири ще триває. Сили оборони вживають заходів для виснаження наступального потенціалу окупантів.

На Курахівському напрямку триває атака загарбників на Парасковіївку. Ситуація під контролем Сил оборони. Ще п'ять штурмів відбито в районі Костянтинівки. Ворог зазнав втрат. Триває підрахунок.

На Времівському напрямку російський агресор намагається просунутися в районі Водяного. Українські підрозділи стримують загарбників вогнем.

На Оріхівському напрямку українські воїни придушили спробу окупантів прорвати оборону в районі Новоданилівки.

На решті напрямків активних наступальних дій противник не проводив.

За уточненою інформацією, за вчора загалом ворог завдав по позиціях наших військ і населених пунктах два ракетні удари, із застосуванням трьох ракет, 88 авіаційних ударів (зокрема, скинув 150 керованих авіабомб), здійснив майже 4400 обстрілів, 110 - із застосуванням реактивних систем залпового вогню, понад 1200 атак дронами-камікадзе різних типів.

Теги: #зсу #фронт #ситуація #зведення

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