МВФ наголошує на важливості реструктуризації комерційного боргу України на умовах програми EFF

Україні потрібна реструктуризація зовнішнього боргу, яка допоможе відновити прийнятний рівень заборгованості на умовах, що відповідають програмі Міжнародного валютного фонду (МВФ), тому приватні кредитори також мають відіграти свою роль, заявив голова місії Фонду в Україні Гевін Грей.

"Ми очікуємо, що влада продовжить дотримуватися своєї стратегії щодо завершення реструктуризації боргу відповідно до умов програми в найближчі тижні", – сказав він на прес-конференції в п'ятницю ввечері після виділення Україні траншу $2,2 млрд, коментуючи недавній невдалий раунд переговорів України з власниками її єврооблігацій на $20 млрд.

Грей зазначив, що фінансові прогалини України великі, і офіційний сектор надав суттєву підтримку на пільгових умовах, а влада країни прихильна до фіскального коригування.

За словами глави місії МВФ, роль Фонду у реструктуризації боргу полягає у встановленні цільових показників відповідно до програми. Він нагадав, що борг має бути знижений до 65% ВВП до 2033 року, а валові потреби у фінансуванні мають становити в середньому 8% ВВП у постпрограмний період (2028–2033 роки). Як додаткові цілі при реструктуризації крім зниження боргу до 82% ВВП до 2028 року вказано також полегшення потоку обслуговування боргу за зовнішніми зобов'язаннями до 1–1,8% ВВП.

Грей також зазначив, що погіршення прогнозу зростання ВВП України цього року до 2,5-3,5% і наступного з 6,5% до 5,5% не надто змінює середньострокові макроекономічні рамки порівняно з попередніми оглядами.

"І це важливо, оскільки цілі реструктуризації боргу мають середньостроковий характер, тобто це співвідношення боргу до ВВП у 2033 році та валові потреби у фінансуванні в середньостроковій перспективі. Отже, ми вважаємо важливим, щоб реструктуризація боргу ґрунтувалася на поточній макроекономічній схемі, але ми не вважаємо, що ці зміни вплинуть в цьому сенсі", – сказав глава місії.

Щодо заявленого G7 та ЄС рішення про $50 млрд фінансування для України за рахунок доходів від заморожених російських активів, то, за словами Грея, співробітники МВФ стежать за ним.

"Ми наполегливо закликаємо відповідні країни забезпечити, щоб будь-які дії мали достатнє правове обґрунтування та не підривали функціонування міжнародної валютної системи", – наголосив представник МВФ.

Він уточнив, що зараз таке фінансування не включено до програми EFF.

"Для цілей програми важливі умови фінансування та їх наслідки для макроекономічної структури. Виходячи з цього, у разі отримання від донорів таких додаткових надходжень для бюджетної підтримки співробітники на цьому етапі оцінять їхні наслідки для програми", – сказав глава місії.

Він ще раз наголосив на важливості безперервного, своєчасного та передбачуваного виділення донорами коштів за зобов'язаннями.

"Ця програма розроблена на основі пакету фінансування у розмірі $122 млрд, більша частина якого надходить від донорів, і важливо, щоб будь-які умови з боку донорів були чітко орієнтовані на обставини України та враховувалися владою", – зазначив Грей.

За його словами, постійна підтримка з боку всіх зовнішніх партнерів необхідна Україні для збереження прогресу в галузі зростання та стабільності, досягнутого за останній рік, а без цих ресурсів досягнуті з таким трудом успіхи в галузі макростабілізації можуть бути поставлені під загрозу.

Як повідомлялося, чотирирічну програму EFF у розмірі близько $15,6 млрд було затверджено 31 березня 2023 року і є частиною пакету міжнародної підтримки України у розмірі $122 млрд. Загальне фінансування за програмою досягло $7,6 млрд.