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22:43 28.06.2024

Зеленський підписав закон про перезавантаження БЕБ

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Зеленський підписав закон про перезавантаження БЕБ

Президент України Володимир Зеленський перед ухваленням радою директорів МВФ позитивного рішення про виділення Україні $2,2 млрд п'ятого траншу за програмою розширеного фінансування EFF підписав закон про перезавантаження Бюро економічної безпеки (№3840-IX), ухвалення якого було одним із структурних маяків програми.

Інформацію про підписання главою держави документа розміщено на сайті Верховної Ради.

"Важливим кроком уперед стало ухвалення минулого тижня закону про реформування Бюро економічної безпеки України. Необхідне швидке та рішуче виконання цього закону", – сказав голова місії Міжнародного валютного фонду (МВФ) в Україні Гевін Грей на прес-конференції у п'ятницю ввечері після виділення Україні траншу.

Як повідомлялося, Верховна Рада 20 червня 239 голосами за необхідного мінімуму в 226 голосів ухвалила закон про перезавантаження ВЕБ. "Текст узгоджений з партнерами. З незалежним відбором нового голови БЕБ, переатестацією та кадровим відбором. За участю іноземних експертів та українського бізнесу. Можна було краще, але вже молодці", – прокоментував ухвалення першого заступника голови профільного комітету Ради Ярослав Железняк.

За його словами, згідно з документом, нового голову ВЕБ обирає комісія із шести членів, де половина – міжнародні експерти з правом вирішального голосу. Переатестація проводиться комісією, в якій по шість осіб від новообраного директора БЕБ та від міжнародних партнерів, але на пропозицію українського бізнес-середовища. Крім того, у три наступні роки працюватиме створена за такою ж схемою кадрова комісія.

"Гарантована незалежність директора БЕБ на рівні НАБУ/САП/НАПК. І ще багато важливих змін про незалежність інституції. Завжди можна більше і краще, але загалом дуже добре", - підсумував Желєзняк.

Теги: #україна #закон #беб

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