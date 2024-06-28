У Дніпрі кількість постраждалих збільшилася до 9 осіб, пошуково-рятувальна операція триває

Кількість постраждалих від ракетного удару РФ по Дніпру збільшилася до дев'яти осіб, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

"Попередньо, дві людини не виходять на зв'язок. Пошуково-рятувальна операція триває", - написав він у телеграм-каналі.

Раніше повідомлялося про одного загиблого, серед постраждалих 7-місячне немовля. Зруйновано чотири поверхи в дев'ятиповерховому будинку.