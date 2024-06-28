Серед постраждалих у Дніпрі семимісячне немовля, троє людей у важкому стані

Кількість постраждалих унаслідок російського удару по Дніпру в п'ятницю зросла до 6 осіб, серед них дитина, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації (ОВА) Сергій Лисак.

"Є загиблий у Дніпрі. Ще 6 постраждалих. Серед них 7-місячне немовля. У дівчинки отруєння продуктами горіння. Троє місцевих у важкому стані. Це жінки 27 і 30 років та 29-річний чоловік. Інші - середні", - написав Лисак у телеграм-каналі.

У багатоповерхівці пошкоджено чотири поверхи. У квартирах, імовірно, заблоковані люди, як і в автомобілях навколо місця ракетної атаки, уточнив глава ОВА.

В одному з під'їздів пошкодженого будинку сталося загоряння.