Події

14:46 28.06.2024

Унаслідок авіаудару по Нью-Йорку на Донеччині загинули 4 людини, ще 3 поранені, зокрема дитина - прокуратура

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У п'ятницю вранці російські окупанти завдали авіаудару по селищу Нью-Йорк Донецької області, внаслідок чого загинули четверо цивільних, троє людей, зокрема 8-річна дівчинка, поранені, повідомляє обласна прокуратура.

"Зранку 28 червня 2024 року російські окупаційні війська вкотре завдали бомбових ударів по Торецькій територіальній громаді. Застосувавши, попередньо, КАБ-250, ворог обстріляв селище Нью-Йорк. У результаті влучання засобу ураження в приватний сектор дістав поранення голови 45-річний чоловік", - ідеться в повідомленні, оприлюдненому у фейсбуці.

Крім цього, другий ворожий снаряд влучив у багатоквартирну забудову, внаслідок руйнування під'їзду 5-поверхового будинку загинули чотири людини віком від 43 до 76 років. З мінно-вибуховими травмами, забоями й контузіями до медичного закладу доправили 39-річну жінку та її 8-річну доньку. Стан дитини оцінюють як важкий.

Унаслідок обстрілу також пошкоджено приватні домогосподарства, багатоквартирні будинки.

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування в кримінальному провадженні за фактом порушення законів і звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).

Теги: #донецька_область #обстріли

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