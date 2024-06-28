У рамках ініціативи Чехії передбачено закупівлю пів мільйона снарядів для України, їх поставлять до кінця року - Міноборони

У рамках чеської ініціативи щодо боєприпасів Україну забезпечено закупівлею приблизно пів мільйона одиниць артилерійських боєприпасів, які мають бути поставлені до кінця 2024 року, повідомляє Міністерство оборони Чехії.

"Перші поставки боєприпасів у рамках чеської ініціативи щодо боєприпасів благополучно перебувають в Україні. Це десятки тисяч одиниць 155-мм боєприпасів, які були профінансовані Німеччиною і передані українським партнерам у другій половині червня. Це перша частина від загальної суми в 180 тисяч одиниць боєприпасів, що фінансується за рахунок внеску Німеччини", - сказала міністр оборони Яна Чернохова.

За словами міністра, чеська ініціатива щодо боєприпасів є ефективною і практичною допомогою Україні в її боротьбі за відновлення свого суверенітету.

"Учора за пропозицією міністра уряд одноголосно схвалив участь Чехії в ініціативі на суму 865 млн 775 тис. крон (понад EUR34 млн - ІФ-У). Виділені гроші витратять на закупівлю боєприпасів у вітчизняного постачальника, тобто в чеської компанії STV GROUP", - заявив прем'єр-міністр Петр Фіала, додавши, що цифри й терміни поставок не можуть коментуватися з міркувань безпеки.

"Коли настане час, ми поінформуємо громадськість", - додав він.

Наразі до ініціативи приєдналися 18 країн. Міністерство оборони підписує з кожною державою меморандум про взаєморозуміння, який зовсім нещодавно було укладено з Ісландією. Аналогічний документ Міноборони вже має, наприклад, із Литвою, Данією, Нідерландами, Канадою, Португалією, Бельгією, Латвією, Норвегією, Люксембургом і Словенією.