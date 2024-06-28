Унаслідок обстрілу на Херсонщині постраждали дві людини - ОВА

Окупанти в п'ятницю вранці обстріляли с. Новокаїри Бериславського району Херсонської області, внаслідок чого постраждали чоловік і жінка, повідомляє обласна військова адміністрація.

"Сьогодні зранку окупанти вдарили по селу Новокаїри Бериславського району. Через російський обстріл постраждали двоє людей. 70-річна жінка отримала вибухову травму та поранення руки, у 58-річного чоловіка діагностували вибухову травму", - йдеться в повідомленні, оприлюдненому в телеграм-каналі.

Постраждалим надають медичну допомогу.