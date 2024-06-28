Події

13:13 28.06.2024

Унаслідок обстрілу на Херсонщині постраждали дві людини - ОВА

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Окупанти в п'ятницю вранці обстріляли с. Новокаїри Бериславського району Херсонської області, внаслідок чого постраждали чоловік і жінка, повідомляє обласна військова адміністрація.

"Сьогодні зранку окупанти вдарили по селу Новокаїри Бериславського району. Через російський обстріл постраждали двоє людей. 70-річна жінка отримала вибухову травму та поранення руки, у 58-річного чоловіка діагностували вибухову травму", - йдеться в повідомленні, оприлюдненому в телеграм-каналі.

Постраждалим надають медичну допомогу.

Теги: #херсонська_область #обстріли

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